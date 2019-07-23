Российский боксер Дадашев скончался в США

Москва, 23 июля. Российский боксер Максим Дадашев скончался в больнице из-за травм, полученных в ходе поединка, который состоялся 20 июля в США. Об этом сообщил представитель команды российского спортсмена.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», — сообщил он.

Напомним, 20 июля Дадашев провел бой в США с пуэрториканским боксером Субриэлем Матиасом. В 11-м раунде российский боксер пропустил большое количество ударов, после чего бой был досрочно прекращен. После поединка Дадашеву потребовалась медицинская помощь. Российский спортсмен был госпитализирован в критическом состоянии с отеком мозга, передает ТАСС.

Дадашеву сделали трепанацию черепа, что позволило снять отек мозга, после чего врачи ввели спортсмена в состояние искусственной комы.