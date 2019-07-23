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Критики назвали лучший фильм десятилетия

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Критики назвали лучший фильм десятилетия

Вашингтон, 23 июля. Журналисты из IndieWire составили список лучших фильмов десятилетия из 100 кинокартин.

Первое место в этом рейтинге занял «Лунный свет» —  драма про афроамериканца нетрадиционной сексуальной ориентации, которая получила три премии «Оскар». По словам составителя списка, фильм имеет «редкую способность делать громкие заявления при помощи маленьких жестов» и в целом оказал большое влияние на кинопроизводство.

На втором месте оказалась лента Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре». Фильм рассказывает про инопланетянку, которая охотится на земных мужчин и переправляет их своим соплеменникам на еду. Третью же строчку заняла драма «Копия верна» иранского режиссера  Аббаса Киаростами.  

В первую десятку также попали фильмы «Внутри Льюина Дэвиса», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Леди Берд» и «Кэрол».

Отметим, что «Лунный свет» вышел на экраны в 2016 году и собрал в прокате 65 млн долларов. При этом бюджет фильма по разным оценкам колебался от 1,5 до 5 млн долларов. Критики встретили ленту с восторгом. На агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100.

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