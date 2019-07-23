Траур по погибшим при пожаре детям объявят в Хабаровском крае. События дня. ФАН-ТВ

Пожар в палаточном лагере Трагедия с детьми по вине взрослых. В Хабаровском крае объявили трехдневный траур по погибшим в палаточном лагере. Страшный пожар унес жизни четырех подростков. Он произошел ночью. В этот момент в лагере вблизи поселка Солнечный было 189 детей. С одной на другую палатку огонь распространялся мгновенно. Одна девочка погибла на месте. Сегодня ей могло исполниться 11 лет. Еще троих со 100% ожогами тела медики экстренно госпитализировали, но, к сожалению, в реанимации дети скончались. Лагерь находился на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Но разрешения на его открытие не было. От этого и множество нарушений. На региональном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям к тому же выяснилось, что путевок в лагерь продали вдвое больше, чем он был способен вместить. Причиной пожара, по версии МЧС, мог стать неисправный обогреватель, которым отапливали одну из палаток. Это, кстати, тоже нарушение правил. «В рамках расследования уголовного дела Следственным управлением задержано руководство лагеря. Это учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис», которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. В настоящее время они допрашиваются следователями. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусматривающие ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Правительство страны поручило оказать помощь всем пострадавшим при пожаре. Семьи погибших детей получат по миллиону рублей. Чтобы не допустить подобных чудовищных трагедий прокуратора Хабаровского края проверит все палаточные лагеря региона.

Джонсон стал премьером Британии Борис Джонсон стал новым главой Консервативной партии Великобритании. Соответственно он займет место премьер-министра Соединенного Королевства. За политика свои голоса отдали более 90 тысяч членов партии тори. Его конкурента Джереми Ханта поддержали вдвое меньше. Болезненный выход из Евросоюза подтолкнул Терезу Мэй принять нелегкое решение об отставке. Во время своей прощальной речи премьер-министр слез не скрывала. Но это депутатов не тронуло. Они обвинили ее в затягивании процесса. Выход из Евросоюза перенесли с марта на октябрь. Такое ожидание Лондону стоило немалых сумм. А Джонсон заявил, что закончит эту эпопею. Сможет ли он не на словах, а на деле решить проблему? Вскоре узнаем. И еще один вопрос: как поменяются отношения России и Великобритании? Тереза Мэй ранее на саммите G20 чуть ли не с порога заявила, что считает нормализацию отношений невозможной. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов полагает, что теперь все может измениться. «Будучи главой британского Форин-офис, Борис Джонсон однажды приезжал в Москву и встречался с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Насколько я знаю, эти переговоры прошли довольно продуктивно. И это дает надежду на то, что Борис Джонсон продолжит разговаривать с Россией», — отметил депутат. Но все же пока говорить об этом рано. Борис Джонсон станет новым главой правительства Великобритании уже 23 июля. В этот день действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.