Сома размером с человека поймал россиянин в Кировской области

Киров, 22 июля. Россиянин в Кировской области поймал сома размером с человека. Фотографию улова он выложил в Сеть.

Снимок был опубликован в группе «Типичный Киров» в социальной сети «ВКонтакте». На фоне реки Вятка мужчина в милитари-форме стоит на берегу и демонстрирует огромную рыбу.

«Малыш сом из Вятки! Взял на квок», — пояснил автор публикации.

«Малыш и сом из Вятки. Так правильнее в данном случае», — пошутили о размере рыбы в комментариях пользователи соцсети.

Квок представляет собой колотушку, которую рыбаки используют при ловле сома. Когда наживка ударяется о воду, она издает булькающие звуки и привлекает рыбу. Стоит отметить, что сомы могут достигать размеров до пяти метров в длину. Вес рыбы может составлять до 400 килограммов.

Два года назад три французских рыбака выловили 80-килограммового сома, длина которого составляла 2,46 метра. Гигант попался на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке Франции. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы вытащить рыбу на борт лодки.

В начале июля рыбаки из Мурманска обратились в Росрыболовство с просьбой запретить продажу дешевых «китайских» сетей. Во время «горячей линии» с начальником управления контроля, надзора и охраны Росрыболовства Виталием Молоковым рыбаки пояснили, что рыба путается в этих сетях и гибнет. В свою очередь Молоков напомнил, что использование любых сетей запрещено практически на всей территории России.