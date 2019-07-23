Главные новости 23 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 23 июля.

Южнокорейские военные заявили о «нарушении» воздушного пространства страны российским бомбардировщиком. Истребители Южной Кореи открыли огонь по военному самолету РФ.

Экс-депутат Дмитрий Гудков напал на журналистов, встретивших его после возвращения из Варны в «Домодедово». Гудков напал на журналистов после возвращения из заграничного вояжа.

Артист также известен по сериалу «Она написала убийство». Умер американский актер из бондианы Хедисон.

Немецкая газета Die Welt cчитает, что результаты парламентских выборов на Украине могут представлять опасность для Европы. Die Welt заявила об опасности результатов выборов в Верховную раду для Европы.

Ребенок, по словам медиков, находится в тяжелом состоянии. Трехлетнюю девочку с разбитой головой нашли в Ленинградской области.

Метеорологи предупредили жителей Западной Европы о надвигающейся аномальной жаре. Западную Европу накроет аномальная жара.

Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о разозлившихся из-за трансляции его шоу в Киеве жителей Украины. Соловьев оценил реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о планах Белого дома создать коалицию для патрулирования Ормузского пролива. США намерены создать коалицию для «патрулирования» Ормузского пролива.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал итоги парламентских выборов на Украине. Кравчук прокомментировал результат партии Зеленского на выборах.

Европейское космическое агентство (ЕКА) обнародовало информацию о секретных спутниках, которую не публиковали США. Данные РФ помогли ЕКА рассекретить местонахождение американских спутников.