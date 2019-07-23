Памфилова не позволила Соболь надавить на ЦИК и легализовать незаконные митинги

Глава ЦИК Элла Памфилова пресекла попытку получившего отказ из-за высокого процента брака в подписях кандидата Любови Соболь вовлечь ее в несогласованную акцию протеста у стен столичной мэрии.

Сегодня, 23 июля, прошла встреча председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые получили отказ от окружных избиркомов в регистрации из-за превышения допустимого количества недействительных подписей и других нарушений.

Участие во встрече приняли кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Анастасия Брюханова, Илья Жданов, Александр Соловьев, Ирина Собянина, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Кирилл Гончаров, Мария Коледа и другие.

Элла Памфилова предоставила возможность высказаться кандидатам, обсуждая их возражения и предложения. Право выступить получила и юрист ФБК Любовь Соболь, в подписных листах которой было обнаружено 725 недействительных подписей, что составило 14,67% брака при допустимых 10%.

Получившая на законной основе отказ в регистрации Соболь потребовала выразить недоверие экспертам окружных комиссий, а также попыталась оказать давление на главу ЦИК с требованием допустить всех незарегистрированных за нарушения и фальсификации кандидатов. Памфилова, в свою очередь, не позволила спекулировать недостоверными фактами и подчеркнула, что согласно принципам федерализма МГИК не подчиняется Центральной избирательной комиссии.

«Из принципа федерализма Мосгоризбирком напрямую не подчиняется ЦИКу. <…> А муниципальная комиссия — это вообще другая планета», — сказала Памфилова.

Она также напомнила, что таким образом местным чиновникам дается самоуправление и исключается возможность давления сверху.

Позже Соболь попыталась принудить Памфилову поучаствовать в несогласованном митинге у стен мэрии Москвы, что легализовало бы незаконную акцию и оказало еще большее давление на избирательный процесс в Москве. Однако глава ЦИК твердо отказалась и назвала это провокацией, которая не имеет смысла.

Она обратила внимание собравшихся на простой факт: люди, которые избираются в законодатели, не должны нарушать закон и призывать к этому других.

«И, кстати, эффект от митинга на решение, которое будет принято, — ноль!» — заявила Памфилова.

Проведением митингов и спекуляциями на политических взглядах оппозиционеры оказывают давление на работу избиркомов и пытаются в обход закона пробиться в Мосгордуму, несмотря на массовые фальсификации и нарушения, допущенные в период подписной кампании.

Напомним, фабрики по подделке подписей были найдены у Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина. Последний, будучи муниципальным депутатом Красносельского района, использовал административный ресурс для агитации за свою кандидатуру. Кроме того, у Любови Соболь и Дмитрия Гудкова в подписных листах были обнаружены подписи умерших людей, что говорит о незаконном использовании устаревших баз данных избирателей при изготовлении фальшивых подписей.