Глава «Слуги народа» не исключил получение Донбассом расширенных прав на русский язык

Киев, 23 июля. Жители Донбасса могут получить расширенные права на использование русского языка в регионе, сообщил глава лидирующей на парламентских выборах партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка (в Донбассе), нежели на других территориях страны - да, это возможно», — сказал чиновник в беседе с «РБК Украина».

По его словам, это соответствует Европейской хартии о языках и не противоречит основному закону Украины.

В то же время Разумков напомнил, что единственные «красные линии», которые были очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским, это то, что украинский язык является единственным государственным языком в стране.

Лидер партии «Слуга народа» также заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе могут проходить только по украинскому законодательству, «этот процесс должен идти в рамках Минска, но он должен защищать интересы государства Украина».

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске может стать региональным, но при условии, что государственным языком будет украинский и территории Донбасса будут в составе Украины. При этом представитель главы государства в Раде Руслан Стефанчук сообщил, что заявление Богдана — его личное мнение.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев начал вести военные действия против Донецка и Луганска, когда они после государственного переворота в стране заявили о своей независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. Однако несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут до сих пор.