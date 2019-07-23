Пушков назвал постыдными слова Макфола об Афганистане

Москва, 23 июля. Российский сенатор Алексей Пушков пристыдил бывшего американского посла Майкла Макфола за упрек в адрес президента США Дональда Трампа из-за его слов об Афганистане.

Ранее Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в Афганистане за десять дней, но он просто «не хочет убивать 10 миллионов людей».

«У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стерт с лица земли​​​. Все было бы кончено за 10 дней», — написал Трамп в Twitter.

Макфол, комментируя заявиление Трампа об Афганистане, назвал постыдными слова американского лидера о намерении стереть с лица земли целую страну.

«Стыдно должно быть. Стереть Афганистан с лица Земли? Он что, не понимает, что мы партнеры с их правительством?» – написал Макфол.

Российский сенатор, комментируя упрек Макфола, отметил, что из его слов следует, что от уничтожения целой страны его удерживает лишь сотрудничество с правительством.

«Как я понял, если бы США и правительство Афганистана не были партнерами, вариант стереть эту страну с лица земли был бы приемлемым. Очень постыдно. Особенно для бывшего посла США», — написал Пушков.

США и их союзники по НАТО с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане против боевиков «Талибана»1 и других группировок. Военная кампания США в Афганистане стала самой длительной в истории американских вооруженных сил. В начале июля 2019 года Дональд Трамп заявил, что США будут сокращать численность группировки войск в Афганистане, однако планируют оставить там подразделения разведки.

1 Организация запрещена на территории РФ.