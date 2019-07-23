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Сирия новости 23 июля 19.30: взрыв автомобиля в Хасаке, курды заявили об уничтожении «спящей ячейки» ИГ* в Дейр-эз-Зоре

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Курды

Сирия, 23 июля. Иракский суд приговорил двух обвиняемых в связях с ИГИЛ1 лиц к смертной казни. Заминированный автомобиль взорвался в городе Хасака. Курды заявили об уничтожении одной из «спящих ячеек» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в южной части Идлиба совместно с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по расположениям исламистов юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Аль-Хаваидж в провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: заявили о ликвидации «спящей ячейки» ИГ вблизи города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; стягивают силы к сирийско-турецкой границе; пережили взрыв автомобиля в городе Хасака.

Соединенные Штаты: направили колонну с подкреплениями на север Хасаки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Сирийские военные самолеты продолжают осуществлять боевые вылеты в оккупированных силами вооруженной оппозиции районах Алеппо. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что удары авиации САР пришлись по военным объектам боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Усмания и Джазрайя к юго-западу от административного центра региона. Данные о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются. Напомним, накануне радикалы, занимающие западные окраины провинции, открыли огонь по районам Джамилия и Хамдания из гранатометов, что привело к ранению ряда гражданских лиц. В свою очередь правительственные силы прибегли к ответным действиям.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Курдское агентство новостей ANHA News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели обыски на юго-востоке провинции, результатом которых стало уничтожение одного и задержание еще трех боевиков «Исламского государства». Кроме того, курды заявили о конфискации оружия и боеприпасов террористов недалеко от населенного пункта Аль-Бусейра к северу от Меядина. Отмечается, что курды координировали свои действия с представителями западной коалиции.

Между тем, по данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), прогремел взрыв восточнее Меядина в городе Аль-Хаваидж. Бомба детонировала на местном рынке, что привело к ранению ряда местных жителей. Напомним, населенный пункт находится под контролем курдских вооруженных формирований на восточном берегу Евфрата, ввиду чего здесь нередко фиксируются подпольные вылазки джихадистов террористической группировки.  

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В Южном Идлибе не прекращаются боевые вылеты ВКС РФ и ВВС Сирии. Авиация союзников атакует оборонительные сооружения джихадистов недалеко от населенных пунктов Хиш, Кафр Саджна и Кафр Рума, передает информационный портал Baladi-News. В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают расположения радикалов в окрестностях города Хан-Шейхун. О возможных потерях исламистов в живой силе или технике пока ничего не известно.

Провинция Хасака

Карта военных действий — ХасакаПоступила информация о прибытии очередного американского военного конвоя в Хасаку. Колонна с подкреплениями из шести грузовиков въехала в район деревни Мабрука недалеко от Рас Аль-Айна. Напомним, ранее сообщалось, что данные территории подверглись обстрелу турецких вооруженных сил, в результате чего погибли по меньшей мере пять бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Кроме того, согласно сведениям медиапортала Masar Press Agency, из кварталов Рас Аль-Айна Аль-Ибра, Аль-Махатта и Аль-Харабат были выселены мирные жители, поскольку здесь были развернуты дополнительные отряды курдов. Напомним, ранее курдские радикалы также неоднократно конфисковали дома сирийцев с целью их переоборудования в штаб-квартиры.

Тем временем подпольную деятельность в регионе продолжили осуществлять «спящие ячейки» «Исламского государства». По данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), заминированный автомобиль взорвался поблизости от военного штаба SDF в квартале Аль-Мушерафа административного центра провинции. Никаких сведений о последствиях инцидента пока не поступало.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что суд Ирака приговорил двух ранее задержанных по обвинению в членстве в ИГИЛ лиц к смертной казни. Известно, что один из арестованных боевиков принимал участие в нападениях на силы внутренней безопасности недалеко от нефтеперерабатывающего завода у города Байджи в провинции Салах Эд-Дин. Другой боевик признал свою вину в создании мастерской по производству «джихад-мобилей» в 2014 году. Суда на данный момент ожидают еще несколько тысяч задержанных джихадистов. Напомним, о полной зачистке территорий Ирака от ИГИЛ было объявлено в конце 2017 года, однако в стране все еще ведется работа по поиску так членов называемых спящих ячеек террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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