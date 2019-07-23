Сирия, 23 июля. Иракский суд приговорил двух обвиняемых в связях с ИГИЛ1 лиц к смертной казни. Заминированный автомобиль взорвался в городе Хасака. Курды заявили об уничтожении одной из «спящих ячеек» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в южной части Идлиба совместно с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по расположениям исламистов юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Аль-Хаваидж в провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: заявили о ликвидации «спящей ячейки» ИГ вблизи города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; стягивают силы к сирийско-турецкой границе; пережили взрыв автомобиля в городе Хасака.

Соединенные Штаты: направили колонну с подкреплениями на север Хасаки.

Провинция Алеппо

Сирийские военные самолеты продолжают осуществлять боевые вылеты в оккупированных силами вооруженной оппозиции районах Алеппо. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что удары авиации САР пришлись по военным объектам боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Усмания и Джазрайя к юго-западу от административного центра региона. Данные о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются. Напомним, накануне радикалы, занимающие западные окраины провинции, открыли огонь по районам Джамилия и Хамдания из гранатометов, что привело к ранению ряда гражданских лиц. В свою очередь правительственные силы прибегли к ответным действиям.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдское агентство новостей ANHA News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели обыски на юго-востоке провинции, результатом которых стало уничтожение одного и задержание еще трех боевиков «Исламского государства». Кроме того, курды заявили о конфискации оружия и боеприпасов террористов недалеко от населенного пункта Аль-Бусейра к северу от Меядина. Отмечается, что курды координировали свои действия с представителями западной коалиции.

Между тем, по данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), прогремел взрыв восточнее Меядина в городе Аль-Хаваидж. Бомба детонировала на местном рынке, что привело к ранению ряда местных жителей. Напомним, населенный пункт находится под контролем курдских вооруженных формирований на восточном берегу Евфрата, ввиду чего здесь нередко фиксируются подпольные вылазки джихадистов террористической группировки.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе не прекращаются боевые вылеты ВКС РФ и ВВС Сирии. Авиация союзников атакует оборонительные сооружения джихадистов недалеко от населенных пунктов Хиш, Кафр Саджна и Кафр Рума, передает информационный портал Baladi-News. В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают расположения радикалов в окрестностях города Хан-Шейхун. О возможных потерях исламистов в живой силе или технике пока ничего не известно.

Провинция Хасака

Поступила информация о прибытии очередного американского военного конвоя в Хасаку. Колонна с подкреплениями из шести грузовиков въехала в район деревни Мабрука недалеко от Рас Аль-Айна. Напомним, ранее сообщалось, что данные территории подверглись обстрелу турецких вооруженных сил, в результате чего погибли по меньшей мере пять бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Кроме того, согласно сведениям медиапортала Masar Press Agency, из кварталов Рас Аль-Айна Аль-Ибра, Аль-Махатта и Аль-Харабат были выселены мирные жители, поскольку здесь были развернуты дополнительные отряды курдов. Напомним, ранее курдские радикалы также неоднократно конфисковали дома сирийцев с целью их переоборудования в штаб-квартиры.

Тем временем подпольную деятельность в регионе продолжили осуществлять «спящие ячейки» «Исламского государства». По данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), заминированный автомобиль взорвался поблизости от военного штаба SDF в квартале Аль-Мушерафа административного центра провинции. Никаких сведений о последствиях инцидента пока не поступало.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что суд Ирака приговорил двух ранее задержанных по обвинению в членстве в ИГИЛ лиц к смертной казни. Известно, что один из арестованных боевиков принимал участие в нападениях на силы внутренней безопасности недалеко от нефтеперерабатывающего завода у города Байджи в провинции Салах Эд-Дин. Другой боевик признал свою вину в создании мастерской по производству «джихад-мобилей» в 2014 году. Суда на данный момент ожидают еще несколько тысяч задержанных джихадистов. Напомним, о полной зачистке территорий Ирака от ИГИЛ было объявлено в конце 2017 года, однако в стране все еще ведется работа по поиску так членов называемых спящих ячеек террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.