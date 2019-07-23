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Борис Джонсон уничтожит либо Великобританию, либо ЕС. Колонка Евгения Беня

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Эксперты:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

На то, чтобы сегодня определиться с выбором премьер-министра, у правящей британской партии тори было несколько недель. Голосовали по почте: каждому еще в начале июля прислали бюллетень. На финише кампании экс-глава МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон обошел основного конкурента — теперешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, который, проиграв, признал, что победитель устраивает его на посту руководителя страны.

Джонсон набрал больше 90 тыс. голосов, его соперник — 46 тыс. Необходимость в новом премьере возникла после того, как экс-глава правительства Тереза Мэй решила подать в отставку, разойдясь с собственным парламентом во мнении об условиях выхода страны из Евросоюза.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

Борис Джонсон уничтожит либо Великобританию, либо ЕС. Колонка Евгения Беня

У Джонсона — не только репутация последовательного евроскептика британского разлива и борца за разрыв с Евросоюзом. Он славится в стране как наиболее непредсказуемый политик. Неслучайно накануне, 22 июля, замглавы министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан ушел в отставку со своего поста, поскольку он обескуражен подходами основного претендента на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Вслед за Дунканом в отставку подала министр образования Энн Милтон.

О возможном уходе с постов на днях заявляли министр юстиции Дэвид Гаук, канцлер Филипп Хаммонд и министр международного развития Рори Стюарт, а соцсети сегодня буквально пестрят комментариями простых британцев типа: «Все умеренно вменяемые прыгают с корабля. Эта страна собирается взорваться из-за собственной глупости».

Джонсон планирует предложить парламенту жесткий разрыв с ЕС без сделки: подобный расклад привел бы к новому референдуму в Шотландии о выходе из Соединенного Королевства и к еще более непредсказуемым общенациональным материальным потерям. Уступки же Брюсселю, на которые в конце прошлого года пошла было британский экс-премьер Тереза Мэй при ратификации парламентом, могли привести к утрате контроля над Северной Ирландией и Гибралтаром.

Тереза Мэй

31 октября — теперь крайний срок для Лондона, чтобы покинуть ЕС. Президент США Дональд Трамп заявил, что Джонсон в срочном порядке может исправить плохую работу Мэй, а еще раньше вообще призвал Лондон порвать с Евросоюзом, не выплачивая ему согласованную сумму в 50 млрд долларов. Однако британский парламент, хотя в нем и преобладают консерваторы, сейчас отдавшие Джонсону предпочтение, раньше не раз голосовал за то, чтобы в принципе исключить выход страны из Евросоюза без сделки. 

Палата общин британского парламента 18 июля поддержала поправку, призванную усложнить следующему премьер-министру реализацию Brexit без соглашения с Евросоюзом. Поправка должна помешать правительству Великобритании приостанавливать деятельность парламента, чтобы без его вмешательства выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. Эта мера теоретически даст возможность избежать жесткого разрыва с ЕС.

Все это означает, что конфликт вновь избранного премьером Бориса Джонсона с парламентом практически неизбежен. При непреодолимом противостоянии парламент имеет право вынести правительству вотум недоверия, после которого в течение двух недель необходимо будет сформировать новый кабинет, который поддержало бы большинство голосов парламентариев. В противном случае парламент также будет распущен, а в Великобритании проведут его новые выборы, а потом появится и еще один премьер. В общем, Brexit при Джонсоне может окончательно погрузить Великобританию в перманентное состояние долгосрочного политического кризиса, граничащего с хаосом. 

Борис Джонсон уничтожит либо Великобританию, либо ЕС. Колонка Евгения Беня

Впрочем, у Джонсона есть весьма зыбкий шанс на срочный поиск совместно с Брюсселем нового пока никому не известного варианта выхода из Евросоюза, который впоследствии устроил бы Палату общин Британии. Даже представить себе сложно, что это может быть за вариант такой — притом что Евросоюз не склонен идти Лондону на уступки. 

Однако представитель германской партии ХДС по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт в интервью радиостанции FFN 23 июля поведал, что Джонсон может предложить выход из «дилеммы Брексита». Может быть, в Германии знают про варианты Brexit больше, чем в Лондоне и чем самый непредсказуемый британский политик Борис Джонсон?

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