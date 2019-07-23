Борис Джонсон уничтожит либо Великобританию, либо ЕС. Колонка Евгения Беня

На то, чтобы сегодня определиться с выбором премьер-министра, у правящей британской партии тори было несколько недель. Голосовали по почте: каждому еще в начале июля прислали бюллетень. На финише кампании экс-глава МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон обошел основного конкурента — теперешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, который, проиграв, признал, что победитель устраивает его на посту руководителя страны.

Джонсон набрал больше 90 тыс. голосов, его соперник — 46 тыс. Необходимость в новом премьере возникла после того, как экс-глава правительства Тереза Мэй решила подать в отставку, разойдясь с собственным парламентом во мнении об условиях выхода страны из Евросоюза.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

У Джонсона — не только репутация последовательного евроскептика британского разлива и борца за разрыв с Евросоюзом. Он славится в стране как наиболее непредсказуемый политик. Неслучайно накануне, 22 июля, замглавы министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан ушел в отставку со своего поста, поскольку он обескуражен подходами основного претендента на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Вслед за Дунканом в отставку подала министр образования Энн Милтон.

О возможном уходе с постов на днях заявляли министр юстиции Дэвид Гаук, канцлер Филипп Хаммонд и министр международного развития Рори Стюарт, а соцсети сегодня буквально пестрят комментариями простых британцев типа: «Все умеренно вменяемые прыгают с корабля. Эта страна собирается взорваться из-за собственной глупости».

Джонсон планирует предложить парламенту жесткий разрыв с ЕС без сделки: подобный расклад привел бы к новому референдуму в Шотландии о выходе из Соединенного Королевства и к еще более непредсказуемым общенациональным материальным потерям. Уступки же Брюсселю, на которые в конце прошлого года пошла было британский экс-премьер Тереза Мэй при ратификации парламентом, могли привести к утрате контроля над Северной Ирландией и Гибралтаром.

31 октября — теперь крайний срок для Лондона, чтобы покинуть ЕС. Президент США Дональд Трамп заявил, что Джонсон в срочном порядке может исправить плохую работу Мэй, а еще раньше вообще призвал Лондон порвать с Евросоюзом, не выплачивая ему согласованную сумму в 50 млрд долларов. Однако британский парламент, хотя в нем и преобладают консерваторы, сейчас отдавшие Джонсону предпочтение, раньше не раз голосовал за то, чтобы в принципе исключить выход страны из Евросоюза без сделки.

Палата общин британского парламента 18 июля поддержала поправку, призванную усложнить следующему премьер-министру реализацию Brexit без соглашения с Евросоюзом. Поправка должна помешать правительству Великобритании приостанавливать деятельность парламента, чтобы без его вмешательства выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. Эта мера теоретически даст возможность избежать жесткого разрыва с ЕС.

Все это означает, что конфликт вновь избранного премьером Бориса Джонсона с парламентом практически неизбежен. При непреодолимом противостоянии парламент имеет право вынести правительству вотум недоверия, после которого в течение двух недель необходимо будет сформировать новый кабинет, который поддержало бы большинство голосов парламентариев. В противном случае парламент также будет распущен, а в Великобритании проведут его новые выборы, а потом появится и еще один премьер. В общем, Brexit при Джонсоне может окончательно погрузить Великобританию в перманентное состояние долгосрочного политического кризиса, граничащего с хаосом.

Впрочем, у Джонсона есть весьма зыбкий шанс на срочный поиск совместно с Брюсселем нового пока никому не известного варианта выхода из Евросоюза, который впоследствии устроил бы Палату общин Британии. Даже представить себе сложно, что это может быть за вариант такой — притом что Евросоюз не склонен идти Лондону на уступки.

Однако представитель германской партии ХДС по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт в интервью радиостанции FFN 23 июля поведал, что Джонсон может предложить выход из «дилеммы Брексита». Может быть, в Германии знают про варианты Brexit больше, чем в Лондоне и чем самый непредсказуемый британский политик Борис Джонсон?