Фонящий редактор и белые простыни. Роман Носиков о свежем позоре «Новой газеты»

Случилась провокация КГБ.

Журналистам «Новой газеты» в ходе блестящего журналистского расследования удалось выяснить, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», выдаваемый режимом за корабль на мазутном движке, на самом деле обладает тайной ядерной силовой установкой. А дым, идущий из труб «Кузнецова» по ходу движения, так сильно забавляющий либеральную общественность и украинских блогеров, — это либо маскировка, либо неизвестное оружие, возможно химическое.

На сайте «Новой» со вчерашнего дня лежит интервью, полученное автором газеты Максимом Леоновым (да славится его имя в веках!) у некоего Ивана, представленного как монтажник на судоремонтном заводе №10. Этот-то Иван и открыл миру вопиющие факты о крейсере, а заодно и о жизни ремонтников завода.

Когда их заставляют ползать по фонящему атомному реактору «Кузнецова», посетовал Иван, им выдают недостаточно белых простыней. Извините, белых халатов. Халаты эти пачкаются и фонят.

Теперь весь мир знает, что «Адмирал Кузнецов» — вовсе не то, чем кажется.

К сожалению, с целью опозорить демократическую газету и всю свободную прессу, чекисты за ночь при помощи смертников со штрафных судоремонтных заводов, под прицелами заградотрядов и под лай овчарок, выкрутили из авианесущего крейсера реактор и спрятали его в неизвестном для журналистов «Новой» месте. Возможно, что и в подвалы Лубянки. А на место реактора, предназначенного для ползания в белых простынях, прикрутили мазутную двигательную установку, по которой можно ползать в чем угодно.

Естественно, все это сопровождалось распилом бюджета, пьянкой, расстрелами и слабоумным хохотом.

Всем честным демократическим журналистам стало ясно: надо что-то делать. Необходимо было максимально быстро ответить на провокацию бесчестных чекистов в духе совестливой журналистики.

И тогда «Новая Газета» заявила: «Не стоит путать добросовестное заблуждение с враньем», — а про реактор это они не наврали, а перепутали с реактором «Петра Великого», делов-то. Вот в нем точно не хватает белых простыней — иванам ползать по фонящему реактору решительно не в чем.

Очевидно, белые простыни и фонящий реактор пришлись близко к сердцу фонящему редактору «Новой Газеты», и он никак не мог с ними расстаться. Вот и решил перенести их с одного корабля на другой в мохнатых лапках.

И затея почти прокатила. Но здесь отечественных правдолюбцев опять предали. Подлый удар в спину им нанес, как обычно в таких случаях, народ.

Народ очень быстро выяснил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не проходил ремонтов на СРЗ-10 в городе Полярный, на котором работает «Иван», а ремонтировался на СРЗ-82 — в мурманском жилрайоне Росляково. На другой стороне Кольского залива.

Реальность в очередной раз оказалась беспощадной к людям с хорошими лицами, которые просто хотели Рассказать Правду. Та никак не рассказывалась, застряв перпендикулярно действительности в глотке у рассказчиков.

По итогам всего этого позора хотелось бы как-то обобщить.

Я не хочу сказать, что у нас нет проблем в судостроении. Я не хочу сказать, что у нас не воруют горючее и кабели. Я не хочу сказать, что у нас на северных верфях — гигантские зарплаты и идеальные условия жизни. При этом я ни на секунду не сомневаюсь в умении тамошних руководителей писать лихие отчеты о прорывах и достижениях. А возможно, даже про KPI.

Однако прямо перед нами в полный рост в результате труда журналистского коллектива «Новой газеты» встала не столько проблема северных заводов, сколько проблема столичной журналистики. Потому что я не знаю, что там произошло с кабелем к плавучей верфи, но очевидно, что у журналистского коллектива «Новой» — очень схожие проблемы: у них кто-то свистнул компетентность, стыд, совесть, уважение к читателям — и толкнул все это налево как вторсырье.

У них явно протекает и фонит главный ядерный редактор. И никто его не латает, хоть в белой простыне ползай.

Точно так же до этого были бессовестно ограблены еще несколько авторов и редакций, в результате чего мы имели счастье наблюдать, как люди с высшим образованием на шестом десятке лет ищут на метеорите бортовой номер.

Единственное, с чем нет проблем у этих людей, — так это с зарплатами. И, возможно, это как-то связано.

В заключение хотелось бы обратиться к главе коллектива «Новой газеты». Я не знаю, кто вам подбрасывал под дверь бараньи головы, но если бы вы их оставили себе, то в вашей редакции сегодня хоть у кого-нибудь были бы мозги.