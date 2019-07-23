Госдума упрощает порядок получения бессрочного вида на жительство для иностранцев

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о бессрочном виде на жительство для русскоговорящих иностранцев, желающих жить и работать в России, сообщает Федеральное агентство новостей. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина после обращения по прямой линии.

«Принятый закон позволит предоставить бессрочный вид на жительство нашим соотечественникам; иностранцам — квалифицированным специалистам, работающим в России не менее 6 месяцев; иностранным студентам, окончившим с отличием российские вузы; несовершеннолетним иностранным гражданам, получающим вид на жительство вместе с родителем либо в случае, если родитель уже постоянно проживает в России», — отметил председатель профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

По новому закону теперь получить разрешение на временное проживание без учета квоты правительства РФ смогут иностранцы, которые:

— родились на территории России;

— состоят в браке с гражданином РФ, живущим в стране;

— инвестируют в Россию;

— служат в Вооруженных силах России;

— стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию из-за рубежа;

— являются гражданами стран бывшего СССР и получившие образование в РФ или по аккредитации РФ;

— переселяются на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами РФ о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев.

«Данным законодательным актом смогут воспользоваться, в том числе граждане Украины (независимо от места постоянного проживания на Украине), планирующие жить и работать в Российской Федерации на протяжении достаточно длительного периода времени», — добавил Сергей Гаврилов.

Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание теперь сокращается с 6 до 4 месяцев. Отдельно оговаривается право на вид на жительство без получения разрешения на временное проживание для незаконно депортированных с территории Крымской АССР и их родственников и родственникjd иностранца со справкой о реабилитации.

Как указывается в пояснительной записке к документу, новелла этого законопроекта — введение бессрочного вида на жительство, за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалицированным специалистам (на 3 года).

Соответствующий размер госпошлины для оформления документов увеличивается до 5 тыс. рублей.

«Предлагаемые изменения решат проблемы нескольких миллионов наших соотечественников, русскоязычных граждан государств бывшего СССР, — считает Сергей Гаврилов. — А для иностранных квалифицированных специалистов и иностранцев — выпускников российских вузов, которые не претендуют на российское гражданство, но работают или готовы работать в российских компаниях, будут созданы комфортные условия для трудовой деятельности в России».

Впрочем, есть и противники закона — так, депутат Олег Нилов из «Справедливой России» допускает, что возможность получения бессрочного вида на жительство упростит трудовую миграцию.

«Это потакание тем бизнесменам, которые поощряют дешевый рабский труд мигрантов и не создают рабочие места нашему народу, — предупредил Нилов. — На территории РФ уже родились 20 000 мигрантов, а значит, теперь они и их семьи получат вид на жительство. Давайте все же отделять соотечественников — им нужно гражданство без лишних процедур — от трудовых мигрантов».

Зато его коллега, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напротив, считает, что упрощенная процедура получения РВП — слишком мало и что во время прямой линии с президентом люди просили упростить им получение гражданства, а не вида на жительство.

Добавим, что в последнее время Госдумой принят уже целый ряд законов, который упрощает получение российского паспорта для разных категорий граждан.