Госдума упрощает порядок получения бессрочного вида на жительство для иностранцев

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о бессрочном виде на жительство для русскоговорящих иностранцев, желающих жить и работать в России, сообщает Федеральное агентство новостей. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина после обращения по прямой линии.
«Принятый закон позволит предоставить бессрочный вид на жительство нашим соотечественникам; иностранцам — квалифицированным специалистам, работающим в России не менее 6 месяцев; иностранным студентам, окончившим с отличием российские вузы; несовершеннолетним иностранным гражданам, получающим вид на жительство вместе с родителем либо в случае, если родитель уже постоянно проживает в России», — отметил председатель профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
По новому закону теперь получить разрешение на временное проживание без учета квоты правительства РФ смогут иностранцы, которые:
— родились на территории России;
— состоят в браке с гражданином РФ, живущим в стране;
— инвестируют в Россию;
— служат в Вооруженных силах России;
— стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию из-за рубежа;
— являются гражданами стран бывшего СССР и получившие образование в РФ или по аккредитации РФ;
— переселяются на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами РФ о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев.
«Данным законодательным актом смогут воспользоваться, в том числе граждане Украины (независимо от места постоянного проживания на Украине), планирующие жить и работать в Российской Федерации на протяжении достаточно длительного периода времени», — добавил Сергей Гаврилов.
Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание теперь сокращается с 6 до 4 месяцев. Отдельно оговаривается право на вид на жительство без получения разрешения на временное проживание для незаконно депортированных с территории Крымской АССР и их родственников и родственникjd иностранца со справкой о реабилитации.
Как указывается в пояснительной записке к документу, новелла этого законопроекта — введение бессрочного вида на жительство, за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалицированным специалистам (на 3 года).
Соответствующий размер госпошлины для оформления документов увеличивается до 5 тыс. рублей.
«Предлагаемые изменения решат проблемы нескольких миллионов наших соотечественников, русскоязычных граждан государств бывшего СССР, — считает Сергей Гаврилов. — А для иностранных квалифицированных специалистов и иностранцев — выпускников российских вузов, которые не претендуют на российское гражданство, но работают или готовы работать в российских компаниях, будут созданы комфортные условия для трудовой деятельности в России».
Впрочем, есть и противники закона — так, депутат Олег Нилов из «Справедливой России» допускает, что возможность получения бессрочного вида на жительство упростит трудовую миграцию.
«Это потакание тем бизнесменам, которые поощряют дешевый рабский труд мигрантов и не создают рабочие места нашему народу, — предупредил Нилов. — На территории РФ уже родились 20 000 мигрантов, а значит, теперь они и их семьи получат вид на жительство.
Давайте все же отделять соотечественников — им нужно гражданство без лишних процедур — от трудовых мигрантов».
Зато его коллега, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напротив, считает, что упрощенная процедура получения РВП — слишком мало и что во время прямой линии с президентом люди просили упростить им получение гражданства, а не вида на жительство.
Добавим, что в последнее время Госдумой принят уже целый ряд законов, который упрощает получение российского паспорта для разных категорий граждан.