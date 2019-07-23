Лавров обсудил с комиссаром ОБСЕ положение русскоязычного населения Украины

Москва, 23 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Занньер обсудили положение русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лавров и Занньер обсудили актуальные вопросы в области защиты прав национальных меньшинств. Глава МИД РФ обратил особое внимание на постоянно ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике, в том числе в связи со скандальными законами об образовании и языке.

«Поднимались вопросы, связанные с проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии и отсутствием у «неграждан» всего спектра политических, социальных и экономических прав», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российский министр подчеркнул необходимость защиты прав национальных меньшинств на всех территории ОБСЕ, а также отметил нацеленность Москвы на конструктивный и деполитизированный диалог с ОБСЕ.

Перед уходом с поста президента Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование его почти во всех отраслях жизни. Курс на тотальную украинизацию украинские власти взяли после государственного переворота 2014 года. Киев ввел обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принял закон об образовании, который обязывает все учебные заведения преподавать только на украинском языке.

В Москве неоднократно указывали на то, что русскоговорящее население Украины подвергается грубой дискриминации по языковому признаку. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что закон о госязыке фактически делит украинское общество на тех, кто говорит по-украински, и на «изгоев».