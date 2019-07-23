Политолог назвал подозрения СБУ в адрес кинопрокатчиков русофобской кампанией

Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

«Указано, что производство (дело – ред.) открыто на основании обращения депутата Верховной рады, по данным которого украинский рынок кинопроката поделен между компаниям В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов на Украине около 100 миллионов долларов», — сообщает издание, ссылаясь на материалы суда.

Говорится, что эти компании появились на украинском рынке кинопроката как дочерние предприятия российских компаний. Свидетельством этому выступает наличие плодотворных финансово-хозяйственных отношений с компаниями РФ, где их конечными владельцами выступают граждане России.

Российские спецслужбы имеют огромный бюджет от российского государства, говорит генеральный директор НП «Институт политических исследований», политолог Сергей Марков.

«Им гроши от украинских прокатных кинокомпаний совершенно не нужны. Речь идет о том, что активно проводится кампания по русофобии с той целью, чтобы максимально дистанцировать Украину от России», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

На Украине хотят, чтобы свои кинопрокатные компании не показывали российские фильмы, отмечает политолог.

«Такие наезды делаются именно с этой целью. Кроме того, украинский зритель фильмы, произведенные в своей стране, не смотрит. Он смотрит американские, как во всем мире, и российские фильмы. На этом фоне украинские не окупаются никак, и для них требуются большие затраты. Противоречием является тот факт, что те, кто себя считают украинскими патриотами, смотрят российские фильмы», — сообщил эксперт.

Ранее, в январе 2015 года Верховная рада Украины сделала заявление, в котором Россия именуется как «страна-агрессор». Кроме того, Киев неоднократно пытался обвинить Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия эти обвинения отрицает и считает неприемлемыми. Москва не раз говорила, что не является стороной внутриукраинского конфликта и желает, чтобы Украина преодолела свой политический и экономический кризис.