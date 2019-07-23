Рыжий из «Иванушек» решил отказаться от спиртного

Москва, 23 июля. Солист популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов отказался от алкоголя. Об этом артист рассказал в «сторис» в Instagram во время случайной встречи с поклонниками.

Певец гулял в районе Навалишенского ущелья и встретил группу отдыхающих, которая праздновала день рождения. Поклонники окружили рыжего из «Иванушек» и попросили его сфотографироваться с ними.

«Сделали трезвые лица только», — пошутил 48-летний артист.

Отдыхающие не хотели отпускать музыканта и пригласили его присоединиться к ним. Один из туристов попросил своих друзей налить Григорьеву-Аполлонову, на что музыкант сказал: «Я не выпиваю».

Звезда конца 90-х—начала 2000-х подошел к столу вместе с поклонниками, поздравил изменников с праздником. Фанаты вновь предложили знаменитости выпить и поинтересовались, что ему налить из спиртного.

«Мне никакого не надо. Я безалкогольное», — добавил музыкант.

Григорьев-Аполлонов в «сторис» напомнил, что в пятницу ему исполнится 49 лет. По его словам, сейчас он находится в Сочи и ищет место для торжества.

Напомним, ранее в программе «Судьба человека» Кирилл Андреев, солист «Иванушек», признался, что участники бойз-бенда очень много пили в молодости. При этом сам артист уже много лет не прикасается к спиртному.