Аллегрова сравнила жизнь с пьесой и призвала жить на «полную катушку»

Москва, 23 июля. Народная артистка РФ Ирина Аллегрова напомнила поклонникам о скоротечности жизни, призвав их жить на «полную катушку». Об этом российская певица написала в своем Instagram.

Аллегрова не является активным пользователем социальных сетей. Певица довольно редко публикует фотографии и практически никогда не рассказывает о своей семье. Однако даже редкие публикации Аллегровой обладают своим определенным стилем. Артистка любит радовать своих подписчиков мудрыми цитатами и высказываниями.

Накануне Аллегрова опубликовала пост в Instagram, в котором напомнила своим поклонникам о необходимости уметь «жить на полную катушку».

«Жизнь — это пьеса, которую не отрепетировать. Поэтому пойте, плачьте, танцуйте, смейтесь и живите на полную катушку до тех пор, пока не упадет занавес и сцена не закончится без всяких аплодисментов», — написала певица.

При этом Аллегрова напомнила, что данное высказывание принадлежит не ей, а великому киноактеру Чарли Чаплину.

Ранее стало известно, что Аллегрова была вынуждена продать свою квартиру в Майами, чтобы приобрести виллу на итальянском курорте Форте-деи-Марми. При этом певице пришлось существенно доплатить, так как стоимость роскошного дома в Италии значительно превышает сумму, которая была выручена от продажи американской квартиры. Однако после приобретения виллы в Италии певица получила возможность проводить время в роскошном особняке с бассейном. По неподтвержденным данным, стоимость итальянской виллы составила 3,3 миллиона евро.