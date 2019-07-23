Путин распорядился обеспечить регулярную поставку вакцины в регионы

Москва, 23 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству здравоохранения организовать регулярную поставку иммунобиологических лекарств в регионы. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Частота поставок вакцины должна определяться в зависимости от потребностей каждого отдельно взятого региона, однако поставки не могут осуществляться реже трех раз в год. Путин уже дал распоряжение Минздраву изучить потребность субъектов федерации в иммунобиологических лекарствах.

Кроме того, министерство должно до 15 августа подготовить предложения по созданию лабораторного комплекса, который будет проверять качество иммунобиологических лекарств.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года создать стратегию иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, которая будет действовать до 2035 года.

Глава государства также распорядился удовлетворить к 2025 году потребность населения в иммунобиологических препаратах и организовать в России полный цикл производства вакцин для прививок и их компонентов.