Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Иванка Трамп назвала Джонсона новым премьером «Соединенного Кингстона»

58
0 Оставить комментарий

Иванка Трамп назвала Джонсона новым премьером «Соединенного Кингстона»

Вашингтон, 23 июля. Общественный деятель и дочь президента США Иванка Трамп поздравила Бориса Джонсона с избранием на пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании в Twitter.

Однако в поздравление Иванки Трамп закралась ошибка, которую заметили пользователи. Дочь президента США назвала Джонсона «следующим премьер-министром Соединенного Кингстона (United Kingston)», допустив опечатку в слове «королевство».

Несмотря на то, что опечатка была быстро исправлена, пользователи стали публиковать скриншоты записи с ошибкой, отметив, что «Интернет помнит все».

Другие же напомнили забавные опечатки президента США Дональда Трампа в Twitter. Глава Белого дома ранее написал «принц Китов» (prince of Whales) вместо «принц Уэльский» (prince of Wales).

«Я уверен, новый премьер-министр Соединенного Кингстона будет рад встретиться с принцем китов», — пошутил пользователь.

Кроме того, за Трампом были замечены и другие ошибки. Президент США написал в Twitter вместо слова coverage («освещение») загадочное «covfefe». Ошибка Трампа породила популярный хэштег в социальной сети. Также Трамп неоднократно путал слова council («совет») и counsel («прокурор»), когда писал о спецпрокуроре Роберте Мюллере.

Во вторник стало известно, что Джонсон возглавит британскую Консервативную партию. На следующий день он должен занять должность главы правительства.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров