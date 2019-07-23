Иванка Трамп назвала Джонсона новым премьером «Соединенного Кингстона»

Вашингтон, 23 июля. Общественный деятель и дочь президента США Иванка Трамп поздравила Бориса Джонсона с избранием на пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании в Twitter.

Однако в поздравление Иванки Трамп закралась ошибка, которую заметили пользователи. Дочь президента США назвала Джонсона «следующим премьер-министром Соединенного Кингстона (United Kingston)», допустив опечатку в слове «королевство».

Несмотря на то, что опечатка была быстро исправлена, пользователи стали публиковать скриншоты записи с ошибкой, отметив, что «Интернет помнит все».

Другие же напомнили забавные опечатки президента США Дональда Трампа в Twitter. Глава Белого дома ранее написал «принц Китов» (prince of Whales) вместо «принц Уэльский» (prince of Wales).

«Я уверен, новый премьер-министр Соединенного Кингстона будет рад встретиться с принцем китов», — пошутил пользователь.

Кроме того, за Трампом были замечены и другие ошибки. Президент США написал в Twitter вместо слова coverage («освещение») загадочное «covfefe». Ошибка Трампа породила популярный хэштег в социальной сети. Также Трамп неоднократно путал слова council («совет») и counsel («прокурор»), когда писал о спецпрокуроре Роберте Мюллере.

Во вторник стало известно, что Джонсон возглавит британскую Консервативную партию. На следующий день он должен занять должность главы правительства.