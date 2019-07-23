Депутат Госдумы призвал ужесточить наказание нетрезвым водителям гидроциклов

Санкт-Петербург, 23 июля. Депутат Госдумы России Михаил Романов предложил ужесточить выдачу прав водителям гидроциклов.

Парламентарий назвал лояльным действующее законодательство в отношении гидроциклистов. По мнению Романова, все поправки должны обсудить эксперты, сотрудники правоохранительных органов.

«Одно из предложений – приравнять поездку в нетрезвом виде на гидроцикле, если есть пострадавшие или погибшие, к предумышленному убийству человека», — отметил Романов, его цитирует издание «Петербургский дневник».

Напомним, что глава ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин предложил закрыть для гидроциклов акваторию Невы. Число пьяных водителей водного транспорта становится больше.

Ранее сообщалось, что на Фонтанке лихач врезался на гидроцикле в круизный теплоход.