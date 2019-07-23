На что рассчитывали «Белые каски», запустив фейк об ударе ВКС РФ по рынку в Сирии

Представители Минобороны России опровергли фейковые сообщения псевдоволонтеров из организации «Белые каски», которые ранее сообщили, якобы ВКС РФ нанесли удары по многолюдному рынку в городе Маарет Ан-Нуман на юге провинции Идлиб. В чем заключалась цель данного вброса? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В российском военном ведомстве заявления так называемых правозащитников из «Белых касок» назвали намеренной дезинформацией, призванной дискредитировать российские вооруженные силы. В действительности никаких вылетов в окрестностях Маарет ан-Нумана в указанное «волонтерами» время ВКС РФ не совершали, обратили внимание в МО.

«Российская авиация никаких боевых задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла», — подчеркивается в обращении Министерства обороны.

Таким образом, «Белые каски» вновь попались на создании очередных фейков. При этом организация заявляет, будто бы ее главная цель — защита мирных жителей САР, а ее политическая позиция совершенно нейтральна. Однако в соцсетях можно найти множество видео, запечатлевших то, как «волонтеры» на самом деле создают свои постановочные ролики, нанося грим «раненым» и разъясняя им, что именно они должны говорить в кадре.

Свои срежиссированные «видеосвидетельства» «белокасочники» начали создавать главным образом для того, чтобы безосновательно обвинить Сирийскую арабскую армии (САА) в использовании химического оружия против своих же граждан. Эта организация работала над созданием инсценировок химатак в городах Дума, Хан-Шейхун, в Восточной Гуте и в других регионах республики.

Около месяца назад стало известно о подготовке данными волонтерами при помощи журналистов американского канала CBS News и террористов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) очередной химической провокации против правительственных сил САР в провинции Хама. Как сообщил ФАН источник в сирийских спецслужбах, боевики на тот момент уже успели набрать группу детей для съемок «последствий» атак. Актерам обещалось вознаграждение в 200 долларов за участие.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко уверен, что любые сведения, публикуемые ресурсами «Белых касок», нельзя воспринимать как правду. Члены этой организации уже не раз показали своими действиями в Сирии то, сколько на самом деле стоит их слово, подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

«Данная группировка, спонсируемая Вашингтоном и Лондоном, призвана реализовывать сценарий информационной войны против легитимного правительства САР во главе с президентом Башаром Асадом и России. Поэтому «белокасочники» принимали самое активное участие в подготовке целого ряда провокаций, прежде всего — в попытках легализации фейков, инсценировках химических атак. Тем не менее они уже не раз были разоблачены и теперь пойманы с поличным», — отметил наш собеседник.

Соответственно, ни их собственную «информацию», ни даже просто распространяемые ими сведения из других источников категорически нельзя использовать при попытке понять, что реально происходит в арабской республике. Их задача совершенно не в трансляции настоящих событий, а в их искажении в угоду геополитических интересов их западных кураторов. Именно поэтому данными «волонтерами» ведется намеренная демонизация неудобного для США Асада и его союзников.

«Все, что заявляется «Белыми касками», надо совершенно однозначно воспринимать лишь как элемент информационной войны против Москвы и Дамаска. Вся деятельность этих «волонтеров» строится исключительно на попытке компрометировать их. И для этого всегда используется не что иное, как откровенная, наглая и почти неприкрытая ложь. Вот из чего нужно исходить в оценке интерпретаций событий данными марионетками Запада или тем более искусственно создаваемых ими инфоповодов. Поэтому в Минобороны теперь просто точно подтвердили то, о чем мы фактически и так знали — что это, конечно, вброс», — подытожил Игорь Коротченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.