Круглый стол по эффективной организации поиска пропавших людей прошёл в Красноярске

Красноярск, 23 июля. Круглый стол для волонтеров подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям прошел в Красноярском крае 19 июля. Участниками мероприятия стали представители органов исполнительной власти Красноярского края, члены научных, медицинских и образовательных организаций, а также СМИ.

Круглый стол провели под названием «Объединение усилий органов государственной власти и институтов гражданского общества в сфере организаций поиска и оказания помощи пропавшим и пострадавшим детям». Мероприятие состоялось в рамках учений для волонтеров. Главными темами круглого стола стали механизмы совместной работы спасателей и добровольцев при поиске пропавших детей, а также способы повышения эффективности поисковых мероприятий.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская выступила от лица регионального правительства и поблагодарила Национальный центр за организацию круглого стола. Она подчеркнула важность проведения подобных учений. Также Маковская в своей речи обратила особое внимание на проблему самовольного ухода детей из дома.

Необходимость проведения учений отметила и заместитель отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Наталья Пенькова. Она подчеркнула, что такие мероприятия помогают укрепить взаимодействие между правоохранительными органами и добровольцами в процессе поиска пропавших людей. Пенькова сообщила, что благодаря волонтерам Национального центра в прошлом году в Красноярском крае отыскали 44 ребенка.

Исполнительный директор Национального центра Екатерина Мизулина рассказала, что обучающий курс в регионе пройдут 73 человека, в том числе 18 полицейских. Кроме того, она сообщила, ссылаясь на данные МВД, что в 2018 году в Сибирском федеральном округе удалось отыскать 1610 детей из 1779 объявленных в розыск.

«Всего в 2018 на территории Российской Федерации в розыск объявили 6440 несовершеннолетних, из них найдено 5248», — рассказала Мизулина.

Также исполнительный директор Национального центра добавила, что за первые три месяца 2019 года в России нашли 259 детей из 1390 пропавших. С начала текущего года волонтеры Национального центра получили 417 заявок на поиск детей, 390 из них уже вернулись домой благодаря стараниям добровольцев.

Мизулина поблагодарила помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку Даниила Мартынова за содействие в организации учений. Она сообщила, что Российский университет спецназа (РУС) направил для проведения мероприятия высококлассных специалистов-инструкторов в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Национальным центром и Чеченской Республикой.

Руководитель тактико-специальной подготовки РУС Александр Коровин рассказал о плане проведения учений и представил программу обучающего курса. По его словам, во время обучения добровольцы ознакомятся с основными принципами поисково-спасательной деятельности, изучат специальную технику и посетят практические занятия по поиску пропавших.

Также на круглом столе выступили руководители территориальных отделений Национального центра. Они рассказали о работе волонтеров в Красноярском крае, Иркутской области и Хакасии. А заместитель начальника Управления организаций пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России Александр Баранов предложил отделениям Национального центра участвовать в грантовых программах министерства, поддерживающих добровольчество.

Подводя итоги встречи, Екатерина Мизулина поблагодарила губернатора Красноярского края Александра Усса за помощь в организации и проведении учений.

Когда круглый стол завершился, волонтеры отправились на теоретические занятия. В рамках обучения добровольцы узнали от инструкторов о видах и структуре поисковых отрядов, а также получили информацию о деятельности поисково-спасательных служб. Кроме того, был организован отдельный семинар, участники которого познакомились с этикой волонтеров и правилами оказания первой помощи пострадавшим.

Применить полученные знания на практике добровольцы смогли на занятиях, состоявшихся 20 и 21 июля на специальном полигоне. Здесь прошли поиски условно пропавшего человека. Волонтеры пользовались информацией о стратегии и тактике поисковых мероприятий. Кроме того, добровольцы учились использовать в поисках пропавших современное оборудование, а также ориентироваться на местности без применения карт. В рамках практических занятий волонтеры обменялись опытом друг с другом и получили ответы на свои вопросы о поисково-спасательной деятельности от инструкторов.