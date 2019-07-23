Украинские СМИ сообщили о «темных лошадках», попавших в Раду под флагом Зеленского

Киев, 23 июля. Украинские СМИ сообщили, что в результате проведения внеочередных парламентских выборов в Верховную раду под флагом партии «Слуга народа» попали «темные лошадки».

Журналисты отмечают, что итоги выборов, которые прошли на Украине 21 июня, в одномандатных округах, где в 129 из 199 победили представители президентской партии «Слуга народа» удивили даже команду Владимира Зеленского. По мнению экспертов, на этот раз украинцы не столько голосовали «за кого-то», как, скорее, «против политиков старой обоймы».

Даже за несколько дней до выборов соцопросы не обещали такого ошеломительного результата «Слуги народа». Около 50% украинцев констатировали, что еще не определились с выбором.

«Обычно считается, что эта категория граждан просто проигнорирует выборы. Однако в этот раз вышло иначе: неопределившиеся пришли на участки и проголосовали не столько «за», сколько «против» — против уже успевших изрядно надоесть за последние годы деятелей», — объяснили журналисты.

Любопытно, что альтернативой выступали персонажи с, как пишут СМИ, спорной биографией. Таким образом, под флагом Зеленского в Раду попали «темные лошадки», от которыех неизвестного чего ждать.

«Похоже, что аналогичные процессы наблюдались и по всей стране в целом, что и обеспечило впечатляющий результат «Слуги народа» на досрочных выборах в Верховную Раду», — констатируют специалисты.

Напомним, по предварительным данным, на парламентских выборах лидером стала партия Зеленского «Слуга народа». Второе место заняла «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко. Тройку лидеров замкнула партия Юлии Тимошенко «Батькивщина».