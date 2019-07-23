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Два человека погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке

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Два человека погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке

Москва, 23 июля. Вездеход с пятью геологами упал в ущелье, расположенном в Быстринском районе Камчатского края, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах. По его словам, в результате инцидента погибли два человека.

По его словам, спасатели уже получили сигнал о падении вездехода в ущелье на Камчатке. Собеседник агентства добавил, что спасатели пока еще не добрались до места трагедии.

«По сообщению с места катастрофы, погибли два человека», — сказал источник.

В каком состоянии находятся выжившие, собеседник не уточнил.

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