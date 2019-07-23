Рогозин раскрыл тайну нового имени робота Федора

Москва, 23 июля. Антропроморфный робот-спасатель Федор получил новое имя и теперь зовется SKYBOT F-850. Об этом во вторник заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, анонсируя в Twitter доставку машины на МКС.

По его словам, имя F.E.D.O.R относится не к конкретному роботу, а ко всей производственной линейке, где F обозначает принадлежность к данному поколению. Отсюда — F-850. На вопрос подписчиков, зачем понадобилось прибегать к англицизмам в первой части названия (SKYBOT), Рогозин ответил коротко — «Федор сам попросил».

Отметим, что во вторник робота Федора доставили на Байконур. 22 августа он будет доставлен на МКС и передан российским космонавтам. Цель эксперимента — испытания антропоморфной системы космического назначения.

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.

22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июля 2019 г.

Робот-спасатель Федор был создан НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Мощность двигателя составляет 20 лошадиных сил. Робот работает на операционной системы, разработанной петербургскими программистами на базе Linux. В настоящее время он находится на стадии обучения. В 2017 году инженеры уже научили Федора открывать двери, работать с дрелью, стрелять из пистолета, а также водить автомобиль и квадрацикл.

По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, робот уже превзошел американские аналоги за счет мелкой моторики рук и умения пользоваться рабочими инструментами. Кроме того, он стал первым в мире роботом, который смог сесть на шпагат.