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Минтранс РФ создаст систему проверки авиакеросина перед заправкой самолета

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Минтранс РФ создаст систему проверки авиакеросина перед заправкой самолетаМосква, 23 июля. Министерство транспорта Российской Федерации планирует ввести обязательную процедуру проверки авиационного топлива перед заправкой самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

В ведомстве отметили, что данная процедура позволит сократить возникновение рисков, связанных с некачественным топливом. Проверка авиакеросина будет осуществляться аккредитованными испытательными лабораториями.

«Минтранс разрабатывает процедуру проведения обязательных проверок авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей», — говорится в сообщении.

В Минтрансе также добавили, что в настоящее время правительство России осуществляет конкретизацию технического регламента Таможенного союза в части требований к авиационному топливу, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что министерство энергетики РФ планирует создать рабочую группу, которой предстоит установить причины попадания некачественного авиакеросина в топливные системы самолета. О создании рабочей группы было объявлено после доклада экспертов НИИ гражданской авиации, в котором говорилось, что загрязненное топливо может привести к серьезным проблемам в работе авиатехники.

Весной 2019 года Минэнерго РФ поручило проверить авиационное топливо, которым заправлялись два авиалайнера компании Red Wings. В этом топливе были обнаружены полисилоксаны (силиконы - Прим. ФАН). Некачественное топливо стало причиной некорректной работы некоторых систем авиалайнера. При этом один из авиалайнеров был заправлен в Иркутске, второй в аэропорту Турции.

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