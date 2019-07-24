Американцы собираются на штурм «Зоны 51». Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Мюллер вновь будет давать показания в Конгрессе США, американцы готовы под стеной пуль прорываться на военную базу, чтобы увидеть инопланетян, и какую угрозу увидели на западе в российском приложении FaceApp — расскажет Александр Малькевич в передаче «Слово на свободе».

Демократы не унимаются - Мюллер вновь даст показания в Конгрессе США

Буквально через считанные часы после выхода нашей программы, в Конгресс США вновь придет специальный прокурор Роберт Мюллер, чтобы дать показания. Товарищи демократы не могут уняться. Уже все, закрыли историю. Никакого сговора не было. Но будут пытаться вновь надуть эту дохлую лошадь. Притом, что на самом деле, за спиной у этой истории, идет совершенно другое расследование, которое проходит под эгидой генерального прокурора США господина Барра. И там расследуют реальный сговор, который состоялся в 2016 году.

Когда директор ФБР, открыл, по сути, расследование на Дональда Трампа. Весь 2017-2018 годы мы видели, как Трампа пытались «запаковать», под флагом того, что он российский шпион. Как известно, Трамп посеял раздор среди демократической партии, когда через свой Твиттер призвал четырех конгрессвумен уехать на свою историческую родину. Пытались Трампу предъявить импичмент, 95 человек поддержали. Однако американские парламентарии не смогли принять резолюцию даже о старте процедуры импичмента. Зато приняли резолюцию о том, что на всей территории США нужно повысить минимальную зарплату в два раза.

И еще об американском Конгрессе. У них есть собственный священник. Он ежедневно открывает заседание утренней молитвой. И как раз в тот день, когда парламентарии принимали резолюцию, осуждающую Трампа, священник провел обряд экзорцизма. Он изгонял темные силы из американских парламентариев. Теперь палата представителей Конгресса США — люди обновленные и духовно очистившиеся.

Об Америке с любовью: миллион американцев собирается отправиться на военную базу, чтобы увидеть инопланетян

Дональд Трамп принял в Белом доме группу мусульман Рохинджа (этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн в Мьянме). В разговоре, один из них поинтересовался у президента, каков план помощи их народу. Трамп же спросил, откуда они, и где это вообще находится.

С другой стороны, не отстает и либеральная тусовка, американские медиа. Трамп не оказался российским агентом. Внебрачные связи уже начинают идти только в плюс, в его возрасте. В чем бы его обвинить? Bloomberg выпускает сенсационное расследование — «Вертолет президента США плохо воздействует на газон у Белого дома».

Теперь Джо Байден. Встречается и с избирателями. И тут на него нашло. Он сообщил, что жалеет в участии в развязывании агрессии против Ирака в 2003 году. Байден, естественно, опять пытался повесить всех собак на Джорджа Буша. А теперь сожалеет. Очень удобно. Но, может быть, тогда выплатить компенсацию народу Ирака?!

И про моих любимых американцев. В Неваде есть «Зона 51». В Facebook организовали мероприятие. Планируется осенью. 20 сентября людям предлагается посетить базу американских вооруженных сил, чтобы увидеть инопланетян. Пол миллиона американцев ответили, что они пойдут, еще пол миллиона — поставили галочки, что они заинтересованы. Еще раз — это взрослые американцы. Миллион человек готовы под градом пуль пойти на военную базу смотреть на инопланетян.

Кевин Спейси невиновен. С актера сняли обвинения в домогательствах

О хорошем. В отношении Кевина Спейси прекращено дело по обвинению в домогательствах за отсутствием улик. Его обвиняло 65 человек, однако только одно дело дошло до суда. Якобы он домогался мальчика в баре. Улик нет, дело закрыли, Спейси официально невиновен. Вопрос — кто ответит за все это?! Карьеру-то актеру сломали.

Свобода слова на Западе. Или где грань между журналистским расследованием и криминалом?!

Лондонская полиция очень болезненно отнеслась к тому, что была опубликована переписка посла Великобритании в США. Разразился скандал, послу пришлось уйти в отставку. По мнению лондонской полиции, публикация этой записки относится к криминальным преступлениям. А как же свобода слова? Полицейские пишут, что уважают права медиа, и у них нет намерений, указывать редакторам, что публиковать, но издания обязаны осознавать криминальные преступления, которые невольно могут совершить, и оправдать общественным интересом это не получится. Свобода слова на Западе.

В российском приложении увидели угрозу. FaceApp вызвал бурную реакцию американцев и немцев.

Российское приложение FaceApp. Прошла волна, когда пользователи соцсетей при помощи специального фильтра старили себя. Америка встала на дыбы. Сенатор-демократ Чак Шумер обратился в ФБР и в торговую комиссию с требованием проверить, а вдруг все это русский заговор, и таким образом собирают базу данных фотографий. Подключились американские СМИ. Вошли в игру и немцы, они потребовали запретить приложение.

Facebook откликнулся на обращение Роскомнадзора

Facebook откликнулся на обращение Роскомнадзора. Из социальной сети удалили изображение свастики на фоне государственного символа России и нецензурную интерпретацию названия нашей страны. То есть работает закон об оскорблении государственных символов, причем именно так, как должен. Чего еще желать — единое правовое поле для вменяемых людей. Всегда бы так.