Удар «Зеленой волны» смел все старые политические расклады на Украине

Ведущие киевские политологи проанализировали итоги голосования граждан на внеочередных парламентских выборах 21 июля, а также дали свой прогноз по поводу будущих назначений в Верховной раде и правительстве. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Эксперты констатировали — удар «Зеленой волны» по Украине в ходе выборов оказался настолько мощным, что смел все предварительные политические расклады по стране. К вечеру 23 июля ЦИК Украины пересчитал уже более 96% бюллетеней. В итоге президентская партия «Слуга народа» набрала 43,3% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,2%, объединение «Батькивщина» — 8,8%, замкнули пятерку «Европейская солидарность» [экс-президента Украины] Петра Порошенко с 8,1% и партия Святослава Вакарчука «Голос» с 5,8%.

Таким образом, эксперты прокомментировали фактически окончательные результаты выборов в Раду. Политологи отметили — «Слуга народа» получила фракцию из не менее чем 247 человек, что фактически равно парламентской коалиции.

«Безусловно, это уникальная кампания, когда одна партия получила возможность формировать монопартийное большинство в Раде, — отметил киевский политолог, глава экспертного центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. — Никто из аналитиков не ожидал, что президентская партия одержит столь сокрушительную победу над конкурентами в мажоритарных округах. Удар «Зеленой волны» оказался настолько мощным, что смел все предварительные политические расклады по стране. В итоге очень многие фигуры, казавшиеся незыблемыми глыбами украинской политики, остались за бортом Рады».

По словам Золотарева, дело дошло до того, что 21 июля в Запорожье генеральный директор главного городского предприятия «МоторСич» проиграл в своем собственном округе никому не известному свадебному фотографу, шедшему в Раду от «Слуги народа».

«Для действующей власти этот результат открывает совершенно новые возможности. «Команде Зе» уже не требуется идти традиционным для украинской политики путем «договорняков», квот для конкурентов и т. д., — говорит Золотарев. — Но неверно было бы говорить, что «у Зеленского теперь есть все». Над украинской экономикой нависает огромный внешний долг — а тот, кто контролирует долг, тот контролирует и страну. Поэтому решить вопрос с кандидатурой премьер-министра по своему выбору, без учета мнения Запада, президент просто не сможет. Что касается премьера, то им с высокой вероятностью может стать экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Похоже, это самая компромиссная фигура в переговорах между «командой Зе» и Западом, — считает аналитик. — В крупных скандалах он замечен не был, большого вреда Украине, работая при Порошенко, также не нанес. Что касается кандидатур «газовых королей» Андрея Коболева и Юрия Витренко, то они слишком «токсичны», народ их откровенно ненавидит. Зеленский никогда не пойдет на то, чтобы испортить свой имидж назначением таких людей в премьеры».

При этом политолог напомнил: сам президент сообщил своим соратникам после парламентских выборов, что «расслабляться рано — впереди четвертый тур».

Это значит, что решение принято и «Слуга народа» уже нынешней осенью пойдет на досрочные местные выборы — чтобы окончательно «довыбить» людей Порошенко» из действующей власти. Что само по себе должно обеспечить «перезагрузку» региональных элит.

«Также рискну предположить, что на свое первое заседание новая Верховная рада может собраться уже в конце августа. У новых властей просто нет времени и желания ждать до сентября, — уверен Золотарев. — Впереди у нас «горячая осень» и смена всех существующих раскладов. Кстати, на сегодня полностью оправдался наш с коллегами прогноз, сделанный год назад. Мы заранее предупредили — старый украинский политикум оказался не готов к реалиям политики в самой бедной и самой коррумпированной стране Европы. Следовательно, Украину ждут тектонические изменения политического ландшафта. Что, собственно говоря, и произошло».

По поводу политики будущего правительства политолог заметил — оно будет вынуждено действовать в тесной связке с МВФ. Который, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы Украины была платежеспособна.

«Нам необходимо продолжать дальше платить по долгам. Значит, на кону закон о продаже земли, о передаче в частные руки части газотранспортной системы (с приоритетным участием западных структур) и т. д., — говорит аналитик. — Кроме того, есть опасность, что олигархи и финансово-политические группы начнут потихоньку «перекупать» депутатов от «Слуги народа». Схема покупки знакома по опыту предыдущей Рады — 200 тысяч долларов «подъемных», а затем от 10 тысяч долларов в месяц на человека за лоббирование интересов той или иной группы. И хотя Зеленский и Разумков заявили, что «готовы к тому, что 20% наших кандидатов окажутся предателями», на деле их может быть больше».

К тому же, говорят аналитики, именно с осени Зеленский начнет отвечать сразу за все: за ямы на дорогах, беспредел в полиции, высокую смертность в больницах, коммунальные тарифы и т. д.

«В сентябре-октябре наверняка начнутся «посадки» видных коррупционеров — начиная с пресловутых Свинарчуков и заканчивая проворовавшимися силовиками. То есть зрелищ будет достаточно, но «команде Зе» предстоит решить такие сложные проблемы, как новый договор с Россией по транзиту газа или окончательное установление мира в Донбассе, — говорит глава «Третьего сектора». — И вполне возможно, что оппозиция в Раде вскоре сможет объединиться для того, чтобы начать бить президента с двух сторон: с одной стороны, обвиняя в неэффективности, с другой — в «зраде и реванше».

«Политический ландшафт новой Верховной рады уже понятен, — считает киевский политолог Александра Решмедилова. — Теперь весь вопрос в том, как эти пять игроков «усядутся» в Раде, насколько эффективно будут действовать и насколько агрессивны по отношению друг к другу эти силы окажутся. В свою очередь, у президента, планирующего досрочные местные выборы, есть огромный соблазн получить всю полноту власти на Украине».

По словам Решмедиловой, главная проблема в том, что у украинского общества выработалось огромное недоверие к власти.

«Почему вообще в стране пошла эта «волна выборов» всех уровней? — задается вопросом политолог. — Потому что простые украинцы окончательно разуверились в том, что власть слышит их чаяния, способна им помочь. Более того, многие потеряли доверие к самому государству после того, как за последние пять лет оно избавилось почти от всех социальных обязательств.