Затулин назначен спецпредставителем по вопросам миграционной политики и гражданства

Москва, 23 июля. Госдума приняла проект постановления о назначении депутата Константина Затулина специальным представителем по вопросам миграции и гражданства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Эта должность впервые появляется в Государственной думе, и ее появление, безусловно, связано с тем значением, которое приобретают в нашей жизни сегодня эти очень проблемные вопросы», — заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По словам Затулина, на данный момент есть необходимость упрощения и ускорения процедур, направленных на получение российского гражданства соотечественниками.

«В свей работе я бы хотел сосредоточиться на вопросах репатриации, то есть возвращения соотечественников в Россию», — добавил депутат.

Он также обратил внимание на то, что полномочия представителя будут прописаны в специальном положении.

«Потребуется внести поправки в регламент Госдумы, это будет сделано осенью, в сентябре. <…> Я лично полагаю, что мы не обойдемся без создания на каких-то началах общественной приемной Государственной думы.

Моя почта и почта депутатов — членов комитета показывает, что очень много людей не находят решения в рамках сегодняшних законодательных и исполнительных процедур, когда они обращаются с просьбой о виде на жительстве, гражданстве и так далее», — уточнил депутат.