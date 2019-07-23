Бузова удивила поклонников новой песней

Москва, 23 июля. Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова записала новую песню. Звезда шоу-бизнеса показала небольшой кусочек композиции своим поклонникам в Instagram.

Интернет-пользователи обратили внимание, что Бузова последовала летнему тренду и записала новую композицию в стиле 90-х.

«Тренд этого лета «80-е, 90-е». Сначала (Дима) Билан «Про белые розы», теперь Оля», — написал под постом пользователь с ником katrinapugacheva.

Знаменитость сообщила, что песня уже практически готова — «остался только мастеринг, сведение». В то же время 33-летняя артистка призналась, что пока еще не выбрано название для нового трека, и попросила своих поклонников помочь ей с этим.

«Записано. Ну что, как назовем песню?» — написала певица, обращаясь к своим поклонникам.

Поклонники признались, что Бузова удивила их новым треком, и хорошо отозвались о композиции, которая, возможно, станет хитом.