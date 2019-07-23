Эксперты рассказали, поможет ли маркировка питьевой воды победить ее фальсификацию

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину годовой отчет, и среди прочих данных упомянул о том, что в стране подделывается четверть всей питьевой воды.

По словам Чемезова, в среднем по России процент контрафакта составляет 25-30%, а в некоторых регионах доходит и до 80%. Глава «Ростеха» предложил маркировку воды, а Федеральное агентство новостей поговорило с экспертами и выяснило, поможет ли это сократить количество подделок в магазинах России. А главное — как теперь понять, какую питьевую воду действительно можно пить?

Алексей Белов, эксперт по качеству питьевой воды Общероссийского движения «Сильная Россия», в разговоре с ФАН подтвердил данные «Ростеха».

«Точную цифру о фальсификации питьевой воды не назовет никто, — уточнил он, — по стране таких масштабных исследований не проводилось. Но даже в исследованиях ряда частных компаний как минимум треть образцов оказывалась некачественной продукцией. Из десятка марок одна-две соответствовали заявленным качествам по минеральному составу, остальные бутылки были наполнены обычной водопроводной водой, разве что чуть доочищенной».

Алексей Белов объясняет размах водного контрафакта огромными доходами этого бизнеса.

«При очень низкой себестоимости тары и процесса розлива доходность достигает 1000%, — говорит эксперт. — У производителя возникает огромное желание нажиться на доверчивых людях. Он разливает воду фактически из-под крана, а на бутылку клеит совершенно другой минеральный состав, и это прямое нарушение законодательства. Кстати, действующее законодательство достаточно проработанное, его можно использовать для контроля или же ужесточать ответственность за фальсификацию».

Белов предлагает ввести систему акцизов, сходную с алкогольной продукцией, чтобы снизить объемы фальсифицированной питьевой воды.

К идее маркировки питьевой воды его коллега из рабочей группы «Сильной России» по контролю качества продуктов питания Николай Мальцев относится весьма скептически. Чтобы система маркировки воды сработала, нужно изменить всю систему контроля Роспотребнадзора, считает эксперт. Маркировать можно только по результатам экспертиз контрольных закупок в торговых сетях, без предупреждения производителя и уж тем более не по предоставленным им образцам.

«Могу сказать на примере Рязани, — сказал Мальцев в разговоре с ФАН. — Даже когда свои экспертизы проводят независимые организации, они делают их по предоставленным производителем образцам. Как можно верить в то, что результаты будут честными и справедливыми? Даже когда мы находим реальный контрафакт в результате этих экспертиз, Роспотребнадзор на это никак не реагирует, не штрафует производителя, и только совесть ритейлеров заставляет их убрать этот товар с прилавков».

По мнению Мальцева, обычная питьевая вода подделывается «массово и тотально», обычный человек отличить ее от водопроводной не может, и защитить людей может только государство.

Как рассказал ФАН один из источников в этой индустрии, собственную маркировку безалкогольных напитков, в том числе, питьевой воды, самостоятельно вводят некоторые регионы России. Выглядит это как региональная сертификация, но проводится не в соответствии с законом, а по своим правилам. Так, чаще всего администрация в «добровольно-принудительном порядке» обязывает дистрибьютеров сотрудничать с местными организациями-контролерами, поставлять им образцы продукции и наклеивать марки качества. Розничные операторы оказываются в той же связке и закупают продукцию с соответствующей маркировкой качества. Так местное население оказывается хоть как-то защищено от контрафакта, но если посмотреть на этот процесс с точки зрения законодательства, то выглядит он незаконно.

Мы также сравнили рынок питьевой воды с алкогольным и узнали, можно ли подчинить его тем же правилам. Максим Черниговский, гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», рассказал ФАН, что алкогольный рынок тщательно контролируется государством: благодаря системе ЕГАИС под контролем оказывается каждая бутылка с алкоголем. Ее путь отслеживается в онлайн-режиме от появления на складе дистрибьютера до чека на кассе в магазине.

«Все, что связано с процессом маркировки, работает очень конструктивно и эффективно, но… только в сегменте легальной розницы, — констатировал собеседник ФАН. — В России есть огромный сегмент нелегального рынка во всех сферах, а продажи через интернет вообще никак не контролируются».

По мнению Черниговского, маркировка — не панацея в борьбе с нелегальным рынком, но применять ее все равно стоит.

«Маркировка — дело перспективное, — считает он. — Эта тенденция тотального контроля во всех сегментах будет развиваться и со временем дойдет и до питьевой воды, где нелегальный сегмент выше, чем у алкоголя».

Из хороших новостей — случаев отравления питьевой водой из бутылок в России не зафиксировано. Алексей Белов, эксперт по качеству питьевой воды Общероссийского движения «Сильная Россия», подтверждает, что большая часть бутилированной воды разливается из-под крана, а качество воды в российских водопроводах очень высокое, вода безопасна и пригодна для питья.

«Наша российская водопроводная вода в дополнительной очистке не нуждается, но нечестно, что она наливается в бутылки, продается за чувствительные деньги, да еще рекламируется, как полезная», — заметил Белов.

Сторонники эко-движений и вовсе призывают отказаться от массовых продаж бутилированной воды, а использовать дома фильтры и носить с собой простую кипяченую воду в многоразовой бутылке вместо того, чтобы постоянно покупать ее в пластике. Потому что если в воде из-под крана и из бутылки нет разницы, то нет смысла платить за нее кому-то дополнительно.