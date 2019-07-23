Путин поручил подготовить стратегию иммунопрофилактики

Москва, 23 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года подготовить стратегию иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, которая будет действовать до 2035 года. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

«Разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года», — говорится в документе.

Глава государства также распорядился удовлетворить к 2025 году потребность населения в иммунобиологических препаратах и организовать в России полный цикл производства вакцин для прививок и их компонентов.

Кроме того, иммунопрофилактические лекарства должны быть включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Еще одним пунктом поручения стало создание законопроекта, который позволит закупать иммунопрофилактические лекарства у единственного поставщика, если проведение конкурса занимает слишком много времени.

Минздрав к 15 августа должен будет представить предложения по созданию лаборатории, которая специализировалась бы на проверке качества иммунобиологических лекарств. А Минпромторгу предстоит разработать рекомендации для их производства.