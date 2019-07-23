Политолог осудил решение Польши не приглашать РФ на 80-летие начала Второй мировой войны

Москва, 23 июля. Польша должна быть благодарна России за освобождение от фашизма, а вместо этого использует историю как оружие. Об этом заявил политолог из Германии Александр Рар, комментируя решение Варшавы пригласить на памятные мероприятия в честь 80-летия начала Второй мировой войны Берлин, а не Москву.

Ежегодно жители и гости Польши собираются 1 сентября на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04.48 — в это время самолеты немцев начали бомбить страну. Государство и его союзники вспоминают день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны.

В 2019 году Польша решила провести день памяти без России. На мероприятия приглашены представители государств НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства, в том числе Белоруссия, как член этой инициативы, пишет НСН. В списках значится и Германия.

Официальной причиной проигнорировать Москву в Варшаве назвали «нарушение» ею международного права в 1939 году. Тогда война началась с нападения Германии на Польшу, а после часть территорий страны отошла агрессору, а другая — Советскому Союзу.

При этом, как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, любые памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной и Второй мировой войн, не будут полноценными без участия Москвы, которая внесла неоспоримый вклад в победу над нацистской Германией.

Как подчеркнул политолог из Германии Александр Рар, Польша использует историю как оружие, чтобы «унизить и изолировать» Россию. Эксперт назвал такую риторику ужасной и некорректной и осудил решение Варшавы не приглашать на памятные мероприятия Москву.

«В прошлом веке история была полна войн и кровопролитий. Польша, конечно, должна быть благодарна России за освобождение от фашизма», — цитирует его телеканал «360».

Рар отметил, что ни у одной европейской страны нет такой неприязни к России, разве что у Британии. Многие в Германии, по его словам, негативно относятся к такому поведению Польши.

Напомним, в 2020 году, объявленном Годом памяти и славы, в России будет отмечаться знаменательное событие — 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны, готовится масштабная программа торжеств. На мероприятия уже приглашены главы иностранных государств.

Например, на саммите G20 в японской Осаке российский лидер пригласил на празднование американского президента Дональда Трампа. Встреча «Большой двадцатки», как напоминает Infox.ru, прошла 28-29 июня. Глава Белого дома пообещал серьезно обдумать возможность визита в Москву в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях.

Кроме того, Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона, который также присутствовал на саммите G20 в Японии. Путин в свою очередь пообещал президенту принять участие в Парижском форуме мира. Приглашения также были переданы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.