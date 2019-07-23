Уличенные в фальсификации «независимые кандидаты» пытаются «прогнуть» ЦИК

Москва, 23 июля. Муниципальные депутаты из различных округов Москвы устроили пикет у стен городской избирательной комиссии с требованием не пускать на выборы уличенных в фальсификации кандидатов.

Пикетчики собрались у стен Мосгоризбиркома с призывом к главе ЦИК Элле Памфиловой не предоставлять льготных условий незарегистрированным кандидатам только потому, что они являются представителями так называемой «оппозиции».

Мундепы возмущены незаконными требованиями соратников Алексея Навального, которые не смогли собрать нужное количество подписей или были уличены в подделке автографов, зарегистрировать их на выборы только потому, что они «независимые кандидаты». Пикетирующие перед стенами МГИК имеют личный опыт в сборе подписей и работе с избирателями, поэтому они крайне возмущены требованиями допустить на выборы тех, кто откровенно нарушил закон.

Во вторник глава ЦИК провела встречу с так называемыми «независимыми кандидатами» и выслушала их претензии. На встрече навальнисты пытались по своей привычной схеме устраивать истерику и давить на главу ЦИК, пишет Nation News. Однако Памфилова четко дала понять, что преступный натиск так называемых «оппозиционеров» не заставит ее нарушить закон. Памфилова подчеркнула, что незаконное скаканье на площадях под громкими лозунгами не изменит решение комиссии.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. О желании участвовать в выборах заявили более 400 кандидатов, однако после первого этапа кандидатов осталось 290. Для регистрации кандидатов необходимо было предоставить достоверные подписи москвичей в свою пользу, однако на этом этапе из предвыборной гонки выбыли 57 человек.

Мосгоризбирком отказался зарегистрировать всех кандидатов, у которых были найдены нарушения или которым не хватило подписей для регистрации. Среди этих кандидатов оказались Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Ирина Собянина, Сергей Троицкий, члены «Яблока» Сергей Митрохин и Елена Русакова, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие.

Отказ соратникам Навального в регистрации на выборы не стал новостью. В ходе предвыборной кампании в одной из съемных московских квартир правоохранители обнаружили целую «фабрику поддельных подписей», работники которой старались «обеспечить» кандидату Соболь необходимую «поддержку». Кроме того, общественник Илья Ремесло выяснил, что в списке «подписантов» за так называемых кандидатов от оппозиции оказались давно умершие люди.