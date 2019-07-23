«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче в Японии

Токио, 23 июля. Футболисты лондонского клуба «Челси» обыграли соперников из каталонской «Барселоны» со счетом 2:1.

Товарищеский матч между командами проходил в японской Сайтаме. Англичане дважды отправили мяч в ворота соперника: Тэмми Абрахам на 34-й минуте и Росс Баркли на 81-й минуте. Футболисты «Барселоны» ответили им только одним голом, который оформил Иван Ракитич на 91-й минуте встречи.

Игра стала дебютной для французского нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Француз перешел к сине-гранатовым из мадридского «Атлетико» за 120 миллионов евро. На поле он находился весь первый тайм. После перерыва его сменил Рафинью.

По итогам прошедшего сезона «Барселона» второй раз подряд выиграла титул в Испании, а также получила Суперкубок. «Челси» не завоевал на этот раз ни одного английского трофея, однако выиграл Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» со счетом 4:1. «Барселона» в Лиге Чемпионов добралась до полуфинала, однако уступила по сумме двух встреч «Ливерпулю»: напомним, матчи закончились со счетом 3:0 и 0:4.

В мае этого года стало известно, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба интересен английским клубам. Речь идет о «Эвертоне», «Кристал Пэласе» и «Саутгемптоне».