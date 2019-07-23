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Лоза раскритиковал исполнение «Группы крови» Metallica в «Лужниках»

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Лоза раскритиковал исполнение «Группы крови» Metallica в «Лужниках»

Москва, 23 июля. Российский певец Юрий Лоза обрушился с критикой на американскую группу Metallica, которая на концерте в «Лужниках» исполнила песню рок-музыканта Виктора Цоя «Группа крови».

Лоза отметил, что исполнять песни, популярные в той или иной стране, на концерте в рамках гастролей — общемировая практика. По его словам, местному прокатчику дается задание найти хорошо знакомую аудитории композицию с простой гармонией, минимальным количеством текста и незатейливой мелодией.

Лоза раскритиковал исполнение «Группы крови» Metallica в «Лужниках»

В то же время певец отметил, что если музыканты хотят продемонстрировать уважение к своей аудитории, то они стараются найти новое звучание и выучить текст. Другие же хотят «бросить кость», как в случае с американским коллективом, считает Лоза.

«В случае с Metallica был избран именно этот вариант, поэтому песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше», — написал музыкант в Facebook.

По его мнению, Metallica решила воспользоваться «типично кабацким подходом — отстреляться и забыть как страшный сон».

Как сообщил НСН, отец покойного Виктора Цоя Роберт пожаловался на повышенное внимание журналистов после концерта американской группы. По словам родственника музыканта, выступление Metallica видел только «в телевизоре мельком».

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