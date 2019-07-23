Шойгу стал наставником финалиста конкурса управленцев «Лидеры России»

Москва, 23 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился со своим подопечным, финалистом второго конкурса управленцев «Лидеры России» Леонидом Даниловым и рассказал, почему выбрал именно его.

«Из предложенного нам числа лучших кандидатов, которые являются финалистами конкурса «Лидеры России», остановились на вашей кандидатуре в части наставничества. Попробуем что-то передать из того, что мы уже умеем. Думаю, у нас получится хорошая работа и хороший контакт в этом совместном, как сейчас принято говорить, проекте», – сказал глава военного ведомства России.

Леонид Данилов – замдиректора Ассоциации развития кластеров и технопарков России по проектно-аналитической работе. Он совместно с представителями Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России участвовал в подготовке международных военно-технических форумов «Армия» в 2017-2018 годах и предлагал свои варианты взаимодействия технополиса «Эра» с промышленными кластерами и технопарками России. Леонид Данилов стал одним из 300 финалистов второго конкурса управленцев «Лидеры России».

Шойгу считает, что в рамках проекта «Лидеры России» его подопечный получит «хороший опыт работы, который будет востребован в дальнейшей профессиональной деятельности».

Напомним, министр обороны РФ второй раз выступает в качестве наставника в этом конкурсе. Предыдущими его подопечными были Михаил Анн (министр инвестиций и инноваций Московской области) и Антон Силинин (заместитель начальника военного технополиса «Эра»).

