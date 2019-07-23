В Совфеде ответили Турчинову на слова о «рабах» на Украине

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова, который считает, что украинцы, проголосовавшие на выборах в Верховную раду за оппозицию, готовы «обменять свободу на сытое и уютное рабство».

«В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки», — сказал Белик.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей посоветовал Турчинову не разбрасываться громкими заявлениями, а попросить прощения у украинцев.

«Я думаю, что подобные высказывания оскорбляют украинский народ. А господин Турчинов, на совести которого начало военной операции на юго-востоке, ему нужно каяться перед своим народом, а не навешивать на него ярлыки. Турчинов давал команды по бомбардировкам Донбасса», — напоминает член верхней палаты российского парламента.

Сенатор посоветовал Турчинову уважать избирательные права граждан Украины.

«Что касается голосования, каждый вправе отдать свой голос за того кандидата, который ему нравится, и который ему внушает доверие», — продолжает российский политик.

Член комитета СФ по международным делам также объяснил, почему Турчинов позволяет себе скандальные высказывания.

«Во-первых, это говорит о низком уровне политической культуры. А во-вторых, о том, что Турчинова не интересует судьба Украины, а интересует только удовлетворение собственных амбиций. Я думаю, он должен понести ответственность еще за те деяния, которые он совершил на посту главы Службы безопасности Украины при Ющенко», — резюмировал Владимир Джабаров.

Напомним, выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Согласно предварительным итогам голосования, большая часть избирателей поддержала партию действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», за нее проголосовало более 42% избирателей. Окончательные итоги парламентских выборов должны быть подведены не позднее 5 августа.