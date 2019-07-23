Роскачество составило рейтинг лучших фотоаппаратов

Москва, 23 июля. Эксперты Роскачества составили рейтинг современных фотоаппаратов.

В создании рейтинга принимали участие эксперты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT International Consumer Research and Testing). Специалисты изучили 98 моделей фотоаппаратов, среди которых беззеркальные со сменной оптикой, зеркальные, а также компактные и для любительской съемки.

Эксперты оценивали качество изображения в автоматическом и ручном режиме, качество съемки видео, качество монитора и видоискателя, а также функциональность и удобство использования.

Среди беззеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой лидерами стали Nikon Z6 и Z7, а также Sony Alpha 7 III.

Среди зеркальных аппаратов лидером по качеству съемки в ручном режиме стал Nikon D3500, а первое место по качеству съемки в автоматическом режиме стал Canon EOS 77D. Кроме того, Canon EOS 200D и 77D, а также Nikon D500 оказались самыми быстрыми фотоаппаратами.

Самым лучшим компактным фотоаппаратом стал Fujifilm X100F. Второе и третье место в этой категории досталось Panasonic LUMIX DC-LX100M2 и Canon PowerShot G1X Mark III.

Лучшим псевдозеркальным фотоаппаратом стал Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4. По словам специалистов, данный аппарат способен составить конкуренцию камерам с поддержкой сменных объективов по качеству фотографий.

По итогам исследования специалисты не обнаружили зависимости между торговой маркой фотоаппарата и качеством его съемки. По словам экспертов, разные модели фотоаппаратов, произведенные одной и той же компанией, могут занимать первые и последние позиции в рейтинге, передает «Вечерняя Москва».