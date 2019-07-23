Россельхознадзор снял запрет на поставки белорусских яблок

Москва, 23 июля. Россельхознадзор отменил запрет на поставку в Россию яблок из Белоруссии. Ограничительные меры сняты под гарантии белорусской фитосанитарной службы.

«Такое решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится в сообщении.

В то же время Россельхознадзор планирует обратиться к министру Евразийской экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС) Виктору Назаренко с просьбой выработать механизм, который позволил бы прослеживать движение подкарантинной продукции между странами ЕАЭС.

Напомним, что в начале апреля Россельхознадзор запретил ввоз в страну яблок и груш из Белоруссии. Поводом для введения ограничения стал неустановленный фитосанитарный статус и сфальсифицированные фитосанитарные сертификаты фруктов.

Белоруссия — один из крупнейших поставщиков яблок в Россию. Больше в РФ экспортируют только Молдавия, Китай, Сербия, Иран, Турция и Азербайджан. По данным Федеральной таможенной службы, в минувшем году из Белоруссии в Россию было ввезено 12,7 тысяч тонн свежих яблок. Сумма контракта составила 5,2 миллиона долларов.

Белорусских груш в России традиционно еще больше, чем яблок: в 2018 году РФ импортировала 68,5 тысяч тонн груш на 13,8 миллиона долларов. Больше груш в Россию ввезла только Аргентина.