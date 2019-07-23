Эксперт прокомментировал закон о весогабаритном контроле транспорта в России

Москва, 23 июля. Эксперт Александр Холодов прокомментировал принятый Госдумой закон о регулировании порядка весогабаритного контроля транспортных средств в России.

Правозащитник считает, что российские власти должны изменить норму, регламентирующую предельный вес грузовиков. По его словам, они не менялись со времен СССР.

«Нормы строительства дорог не предусматривают, чтобы автомобили были слишком тяжелые. Техника меняется, меняется ее грузоподъемность», — пояснил Холодов, его цитирует «Пятый канал».

Специалист добавил, что компании не могут позволить снизить объем груза из-за высокой конкуренции в отрасли. Поэтому перевозчики сыпучих грузов постоянно нарушают требования.

По мнению Холодова, закон является «борьбой с ветряными мельницами». Единственной возможностью того, чтобы закон работал в России, является строительство дорог нового типа. Эти трассы должны выдерживать крупногабаритные грузовики.

Закон предлагает наделить Минтранс России правом устанавливать требования к площадкам для размещения пунктов весогабаритного контроля, в том числе для оборудования видеофиксации нарушений.