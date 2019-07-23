Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%

Москва, 23 июля. Госдума приняла во втором чтении проект о снижении с 20% до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию. Авторами инициативы выступили лидеры фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил ранее журналистам Володин, принятие таких мер позволит выровнять условия налогообложения организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и товаропроизводителей, реализующих другие виды товаров, для которых в настоящее время уже действует 10%-ная ставка НДС.

Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла. По словам Володина, данное решение позволит направить дополнительные средства на поддержку производства молока, что создаст условия для отечественных производителей, а также обеспечит доступность качественного продукта для россиян.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей свое мнение о принятой поправке озвучил депутат Евгений Федоров.

«Пальмы в России не растут. Это форма поддержки национального производителя. Конечно, нужно поставить пальмовое масло, грубо говоря, в оборот с обычными товарами», — пояснил Федоров.

Он также напомнил, что на данный момент в России не решена проблема транспортировки пальмового масла.