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Детей из одной семьи примут в школу в приоритетном порядке

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Детей из одной семьи примут в школу в приоритетном порядке

Москва, 23 июня. Госдума приняла в первом чтении проект о преимущественном праве детей на обучение в школе, где учится брат или сестра. Авторами поправок в Семейный кодекс выступила группа депутатов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет о детях, проживающих в одной семье.

«Бывают ситуации, когда дети из одной семьи прописаны в разных квартирах, например у бабушек, соответственно, адрес их прописки может не совпадать с местом их фактического проживания.

Или семья переезжает, но школу менять не планирует. В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по принципу проживания на территории, отказывает его брату или сестре», — рассказал Володин.

В беседе с корреспондентом ФАН свое мнение о проекте высказал депутат Иван Сухарев.

Детей из одной семьи примут в школу в приоритетном порядке

«Это абсолютно правильная инициатива, потому что зачастую возникают проблемы с определением детей в одну школу, а это уже разделенная семья.

И родителям при принятии такого закона будет гораздо удобнее: не нужно сначала бежать в одну школу, а потом — в другую. Принятие таких мер позволит им экономить время, создаст комфорт», — заявил Сухарев.

Он также обратил внимание, что обучение в одной школе положительно скажется и на самих детях. 

«Они примерно будут понимать, что от них хочет преподаватель», — отметил член фракции ЛДПР.

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