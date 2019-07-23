Военный эксперт объяснил популярность российской системы ПВО С-400

Спрос на российскую систему ПВО С-400 не упал, несмотря на давление США на Турцию из-за покупки этих систем, сообщил журналистам во вторник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

«Все дело в том, что система С-400 - это лучшая система (ПВО), я с удовольствием ее рекламирую. Я вам одно могу сказать, что желающих купить С-400 не убавлялось. Мы очень благодарны турецким коллегам за их стойкость. Контракт состоялся, на этой неделе завершаем первый этап поставок», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

В любом случае спрос на С-400 будет оставаться не только у Турции, но и у других государств, говорит военный эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Во-первых, это те государства, которые имеют деньги. Во-вторых, это государства, которые хотят себя обезопасить от воздушных бомбовых ударов. Основным субъектом нанесения этих ударов являются США. Поэтому государства вне НАТО, несмотря на громкие санкции, скорее выберут именно С-400, чем испугаются этих санкций со стороны Запада. С помощью С-400, так или иначе, легче защититься от различного рода атак. Поэтому здесь происходит просчет рисков. Этот просчет говорит о том, что С-400 лучше покупать, чем не покупать, даже несмотря на жесткие заявления США», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт подчеркнул, что последнее время пристальное внимание приковано не только к системам ПВО С-400, но и к истребителям, а именно к Су-37 и Су-57.

«Многие страны стремятся приобрести эти новейшие разработки российского ВПК. А США не просто так вводят санкции. Они опасаются, что их продукция перестанет пользоваться спросом», — сообщил политолог.

Первые поставки компонентов для С-400 в Турцию начались 12 июля в рамках заключенной сделки. 16 июля в страну прибыл десятый самолет с элементами зенитно-ракетной системы. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможных планах по совместному производству систем ПВО с Россией.

Америка не раз говорила о санкциях в отношении Анкары из-за сделки с Россией. Основной их угрозой служит расторжение договора о поставках Турции новейших истребителей F-35.