Пушков спрогнозировал будущее Британии при Джонсоне

Москва, 23 июля. Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал будущее Великобритании при Борисе Джонсоне, который займет пост премьер-министра королевства.

Во вторник стало известно, что Джонсон возглавит британскую Консервативную партию. На следующий день он должен занять должность главы правительства.

По мнению Пушкова, избрание Джонсона на пост премьера Британии «почти наверняка» означает скорый выход Соединенного королевства из Евросоюза.

«При Джонсоне расставание с ЕС неизбежно», — написал в Twitter российский сенатор.

Также в королевстве усилится внутренняя нестабильность, считает член Совета Федерации. Он напомнил, что в Британии примерно половина жителей не поддерживают выход Лондона из Европейского союза.

Что касается внешней политике, то при Джонсоне она «изменится мало», убежден Пушков. По мнению чиновника, с его приходом контакты между Москвой и Лондоном возможны, но заметного улучшения в отношениях между Россией и Британией «не предвидится».

«Прадед Джонсона родом из Российской империи, а сам он называет себя «убежденными русофилом», но Россию «любит странную любовью». По интенсивности атак на Россию он уступает разве что экс-министру обороны (Гэвину) Уильямсону», — добавил Пушков.

Напомним, Тереза Мэй, которая ранее была премьер-министром Британии, заявила об уходе в конце мая. 7 июня она покинула пост лидера тори, напомнил «Ридус». Принять такое решение ее вынудили однопартийцы, которые остались недовольны представленным Мэй соглашением с Евросоюзом по Brexit.