Вертолет потерпел крушение в Италии, на борту могли быть россияне

Рим, 23 июля. Вертолет Robinson потерпел крушение в Средиземном море недалеко от Тосканы, на борту могли находиться двое россиян, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в МИД РФ.

По данным источника, на борту потерпевшего крушение вертолета могла находиться супружеская пара из России.

Как сообщило LivornoToday, авария произошла накануне, 22 июля, недалеко от итальянского острова Горгона. В настоящий момент обнаружено тело женщины, поиски мужчины продолжаются. Вертолет вылетел с частной площадки у озера Комо и направлялся в Порто-Черво.