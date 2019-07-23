Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Вертолет потерпел крушение в Италии, на борту могли быть россияне

79
0 Оставить комментарий

Вертолет потерпел крушение в Италии, на борту могли быть россияне

Рим, 23 июля. Вертолет Robinson потерпел крушение в Средиземном море недалеко от Тосканы, на борту могли находиться двое россиян, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в МИД РФ.

По данным источника, на борту потерпевшего крушение вертолета могла находиться супружеская пара из России.

Как сообщило LivornoToday, авария произошла накануне, 22 июля, недалеко от итальянского острова Горгона. В настоящий момент обнаружено тело женщины, поиски мужчины продолжаются. Вертолет вылетел с частной площадки у озера Комо и направлялся в Порто-Черво.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров