Донецк, 23 июля. Украинские силовики совершили обстрел из минометов впервые после вступления в силу нового перемирия в Донбассе, сообщил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Новое перемирие началось в Донбассе 21 июля. Однако продержалось оно совсем недолго: украинская армия уже применяла гранатометы и стрелковое оружие.

«Сегодня в 14.55 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новотроицкое — Докучаевск, — констатировала в СЦКК. — Выпущены три мины калибром 82-го миллиметра и две гранаты из СПГ».

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбаса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев начал в регионе силовую операцию против местных жителей. По данным ООН на январь этого года, с начала гражданской войны на Украине на юго-востоке погибли около 13 тысяч человек.

Кроме того, украинские власти объявили экономическую блокаду региона. Согласно заключенным сторонами конфликта минским соглашениям Киев обязан снять эти ограничения, однако украинская сторона не выполнила ни этот ни другие пункты мирного договора.

21 июля ВСУ сорвали перемирие в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.