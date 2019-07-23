УАЗ показал фотографии салона «Патриота» с коробкой-автоматом

Москва, 23 июля. Ульяновский автомобильный завод выложил в Сеть фотографии салона первого «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач. На фотографиях можно оценить обивку передних кресел и руль.

Отметим, что Ульяновский автозавод в рамках рекламной акции решил устроить своеобразные гастроли новинки по городам России. Любой желающий сможет не просто посмотреть на новый внедорожник, но даже посидеть за рулем.

Первым в списке городов станет Казань, куда УАЗ привезут 30 июля. Затем автомобиль покажут в Нижнем Новгороде (1 августа), Петербурге (3 августа), Москве (6 августа), Воронеже (9 августа), Ростове-на-Дону (11 августа) и Краснодаре (12 августа). Стартовая цена на машину в настоящее время составляет 809,9 тыс. рублей.

Выход новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» запланирован на конец августа — начало сентября текущего года. Об этом стало известно по номерам каталожных деталей автоматической коробки переключения передач (АКПП), которая будет устанавливаться на флагман Ульяновского автозавода.