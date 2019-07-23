Диетолог назвала помогающие похудеть морепродукты

Москва, 23 июля. Диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина назвал четыре морепродукта, которые не только обогатят организм необходимыми веществами, но и помогут избавиться от лишних килограммов.

Диетолог сообщила, что в рацион следует включить морской гребешок, который является сильным антиоксидантом, богат тиамином, необходимым для обмена веществ. В моллюске также содержится рибофлавин, который повышает остроту зрения, добавила она. Потребляя морской гребешок, человек также получает витамины В, В1, В2, В12, а также медь, кобальт и марганец, отметила специалист.

Помимо этого моллюска, стоит обратить внимание на морскую улитку, которая богата магнием и к тому же малокалорийная.

Микроэлементы, йод, фтор, минеральные соли, витамины группы В содержатся в мясе осьминога. Отмечается, что эти элементы помогают наладить обмен веществ и укрепить опорно-двигательный аппарат.

Еще, по словам Соломатиной, следует включить в рацион раков.

«Раки — это традиционно русский деликатес, в их мясе содержится много белков и практически нет жира, — отметила эксперт. — Этот продукт является диетическим».

Как отметила «Вечерняя Москва», морепродукты подходят для диетического питания. Благодаря дарам моря можно сохранить стройную фигуру и похудеть.