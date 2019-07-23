Врачам удалось избежать ампутации левой руки избитой в Ингушетии девочки

Москва, 23 июля. Медикам удалось сохранить левую руку девочки из Ингушетии, которую жестоко избила родная тетя. Об этом сообщает пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По словам врачей, им удалось избежать ампутации левой руки девочки. В настоящее время ребенок не может двигать рукой, так как были повреждены нервные окончания. Полное восстановление функции нервов может продолжаться длительное время.

Сейчас врачи борются за большую часть правой руки ребенка, которая пострадала сильнее всего. Общее состояние девочки стабильное, передает РИА Новости.

«Аппетит хороший. Рвоты нет. Девочку постепенно стали ставить на ножки», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 4 июля в детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка. При обследовании у нее был обнаружен массивный ожог ягодиц, старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков, а также врожденный вывих левого тазобедренного сустава.

Позднее стало известно, что к истязанию ребенка причастна ее тетя со стороны отца. 12 июля правоохранители задержали женщину, которой было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время женщина находится под арестом.

При этом тетя ребенка утверждает, что переломы рук связаны с тем, что девочка якобы «сама упала в канализационную яму», а перед этим случайно «залезла в кастрюлю с борщом», в результате чего получила многочисленные ожоги.