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Названа причина возвращения лайнера «Аэрофлота», следовавшего из Осло в Москву

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Названа причина возвращения лайнера «Аэрофлота», следовавшего из Осло в Москву

Москва, 23 июля. Пассажирский лайнер российского перевозчика «Аэрофлот», следовавший рейсом Осло — Москва, подал сигнал бедствия и вернулся в воздушную гавань вылета. По данным источника Федерального агентства новостей, командир воздушного судна решил вернуться в норвежский аэропорт из-за неисправности системы кондиционирования воздуха.

Как отметил источник ФАН, из-за неполадок системы кондиционирования произошло «незначительное падение давления в салоне», поэтому КВС принял решение вернуться в аэропорт Осло.

«Самолет уже благополучно приземлился в Осло, сейчас технические специалисты будут решать вопрос с неисправностью», — добавил собеседник.

Как сообщал телеканал «360», Airbus A321 компании «Аэрофлот» вылетел из Осло, но через полчаса полета подал сигнал о внештатной ситуации.

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